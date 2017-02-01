На смену традиционным кассовым аппаратам придут «умные» кассы



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С 1 февраля 2017 года предпринимателям предстоит отказаться от традиционных кассовых аппаратов и перейти на «умные» кассовые аппараты – так называемые онлайн-кассы. Начиная с сегодняшнего дня, бизнесмены не смогут зарегистрировать или перерегистрировать традиционные кассы, а с 1 июля в обязательном порядке заменят их на онлайн-кассы, сообщает ТАСС.

Главное отличие обычных касс от «умных» заключается в методах передачи данных в налоговую службу. Если традиционные кассы работали на микросхеме, которая записывала данные о всех операциях на ленту ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищённая) и в последствии расшифровывалась налоговикам. Микросхему размером со спичечный коробок необходимо было менять раз в 12-14 месяцев. Для этого предприниматель обращался в специальный центр обслуживания, где снимали данные с микросхемы и меняли на новую. При этом старую микросхему владельцы кассы должен хранить пять лет.

Процесс замены ленты в традиционном кассовом аппарате мог затянуться на несколько дней, что означало приостановку работы этой кассы. С 1 июля этого года предприниматели перейдут на альтернативный вариант касс, в котором нет лент ЭКЛЗ. Вместо них – накопитель в виде сим-карты, который передает данные через интернет. Сразу после покупки, данные передаются на сервер оператору фискальных данных (ОФД), который отправляет данные о совершенных покупках в налоговую службу.

Внедрение умных кассовых аппаратов будет проходить в несколько этапов. С 1 февраля 2017 года предпринимателям, которые работают с кассами, закрыли возможность зарегистрировать или перерегистрировать традиционные кассы. С 1 июля этого года им придется в обязательном порядке перейти на «умные» кассы.

Ровно через год онлайн-кассы обязаны будут установить все компании в стране, которые оказывают услуги населению и платят единый налог на временный дохож, а также те, которые выбрали патентную систему налогообложения.