Ассоциация «Аванти» готова взять на себя расходы по реализации идеи



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Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Центральному банку страны напечатать ограниченную серию купюр номиналом 10 тысяч рублей с изображением Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на обращение, направленное в адрес председателя ЦБ.

Президент «Аванти» Рахман Янсуков сообщил, что компания может взять на себя расходы по реализации идеи. Он объясняет, что выпуск новой банкноты «консолидирует российское общество» и поднимет у россиян «уровень культуры обращения с денежными средствами». Кроме того, авторы инициативы указывают на опыт Таиланда, где за небрежное отношение к купюрам с изображением короля Рама IX предусмотрено уголовное наказание.

«Мы предлагаем в возможно короткие сроки ввести билет Банка России номиналом 10 000 (десять тысяч рублей) с изображением Владимира Владимировича Путина и эмитировать его как памятную банкноту в ограниченном объеме», — говорится в обращении.

Организация уже разработала макет купюры: