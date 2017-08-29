Стартапом уже заинтересовались крупнейшие ритейлеры



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Предприниматель Владимир Гладких из Архангельска запустил сервис FunPay.money, который позволяет зарабатывать на лайках и репостах, а затем расплачиваться этими бонусами за товары и услуги, сообщают «Ведомости».

Для использования сервиса клиенту нужно зарегистрироваться на сайте FunPay.money и разместить на своей странице в соцсетях пост с хэштегом заведения, где он хотел бы получить скидку. В личном кабинете пользователю начисляются бонусы за каждый лайк к посту. Магазины и рестораны могут сами определять размер вознаграждения, но по умолчанию один лайк равен одному рублю. Бонусами можно расплатиться в магазине, предъявив на кассе штрихкод или промокод.

К проекту уже присоединились рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде (в том числе H&M), рассказал предприниматель. В ближайшее время FunPay планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге и найти федеральных партнеров.

Партнеры платят за использование сервиса ежемесячную абонентскую плату. Кроме того, компания продает региональные франшизы. Каждая стоит 135 тыс. рублей. По словам Гладких, стартап уже заработал на франшизах 1,5 млн рублей. В планах компании —привлечение американского инвестора и участие в американском акселераторе.

Эксперты отмечают, что сервис может быть интересен крупным торговым сетям: часть клиентов, разместивших посты и получивших бонусы за лайки, вернутся за повторными покупками, а отклики в социальных сетях положительно скажутся на восприятии бренда. Однако, необходимо продумать, как исключить возможность накрутки со стороны ботов, отмечают они.