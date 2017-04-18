«Вымпелком» отрицает связь с фирмой «Благовест»



Скриншот сайта blagovest.msk.ru

Компания «Вымпелком», которой принадлежит сотовый оператор «Билайн», отрицает связь с православным оператором мобильной связи «Благовест». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель «Билайна» Анна Айбашева.

По словам Айбашевой, «Благовест» не является виртуальным оператором «Билайна», это корпоративный клиент, которому доступно несколько стандартных тарифов. «Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой скорректировать информацию на сайте и у службы поддержки», — сказала Айбашева.

Ранее представители «Благовеста» уверяли, что оператор является структурой «Билайна» и предоставляет услуги связи для православных. Например, абоненты сотовой связи имеют возможность получать цитаты из выступлений Патриарха Кирилла.

ООО «Православные приходы», которому принадлежит «Благовест», не имеет лицензии связи, но заявляет, что подключает к сотовой связи приходы и монастыри целиком. Для этого настоятель должен написать письмо компании, а также перечислить потенциальных абонентов и приложить ксерокопии их паспортов.