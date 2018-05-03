Ресурс заработает в пилотном режиме с 1 июля

Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о запуске Единого агрегатора торговли (ЕАТ), который поспособствует росту количества предложений для госзаказчиков при закупках стандартных рыночных товаров, работ и услуг. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Речь идет о создании интернет-магазина для госзакупок малого объема (до 100 тысяч или до 400 тысяч рублей, в зависимости от ситуации), по ним не нужно проводить конкурс: товар приобретается у единственного поставщика. В агрегаторе торговли будет формироваться реестр закупок, осуществлённых с использованием сервиса. Используя его, заказчик сможет выбирать наиболее качественный товар по оптимальной цене

К агрегатору будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок, ресурс обеспечит недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.

Реализация пилотного проекта предполагается с 1 июля 2018 года, а с 1 ноября 2018 года проект заработает на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти.