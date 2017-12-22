Из 7 тысяч государственных сайтов 80% имеют низкую посещаемость

Правительство решило закрыть непопулярные сайты министерств и ведомств в связи с новой концепцией развития интернет-ресурсов, сообщает РБК.

В частности, в Минкомсвязи предлагают закрыть отдельные ресурсы госорганов с малой посещаемостью и перевести сервисы на единый портал. Выяснилось, что из семи тысяч государственных сайтов 80% имеют низкую посещаемость.

Ещё один вариант — сохранить существующие сайты госорганов, но использовать согласованные методы развития, единые принципы организации пользовательских интерфейсов и размещаемых данных. Такой сценарий также предполагает запуск нового портала, который должен взаимодействовать с сайтами федеральных органов власти и реализовать принцип «одного окна».

В прошлом году на информационные системы, куда входят и сайты ведомств, ушло порядка 40 миллиардов рублей. Объединение же поможет сэкономить, при этом контролировать их станет проще.

Напомним, Минкомсвязи и Институт развития интернета разрабатывают единый дизайн всех государственных сайтов России. Переход на новое оформление начнётся в 2018 году.