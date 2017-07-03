Госпорталы повторят стиль президентского ресурса



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Минкомсвязи и Институт развития интернета разрабатывают единый дизайн всех государственных сайтов России. Переход на новой оформление начнётся в 2018 году, сообщает газета «Известия».

В стране насчитывается больше 5000 государственных интернет-ресурсов. «В подавляющем большинстве они не связаны друг с другом, выполнены в разном дизайне, по-разному решают схожие задачи, при этом дублируя функциональность», сообщил Александр Павлович, замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи.

Поэтому ведомство предложило создать и последовательного ввести единый стандарт госсайтов. "Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти", - добавляет Павлович.

Предполагается, что все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единый цвет, шрифт и стилистику. Единый дизайн будет напоминать действующий сайт президента РФ и сайт Минкомсвязи. Институт развития интернета создал отдельный интернет-ресурс, посвященный новому дизайну «gov.design», где можно присоединиться к команде разработчиков нового проекта.

К апрелю 2018 года на общий стиль перейдут первые 10 сайтов. В их числе портал правительства России и сайты Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований «Российская общественная инициатива», портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов. Затем изменят вид интернет-представительства других ведомств, а также региональные и муниципальные сайты.