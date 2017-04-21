Грудь исполнила песню «Все любят сиськи»



Скриншот видеоролика

Аргентинское движение против рака молочной железы MACMA запустило новую запоминающуюся рекламную кампанию. На груди вместо сосков появились рты, а грудь весь рекламный ролик исполняет песню «Все любят сиськи». Рты вместо сосков – способ обойти цензуру в социальных сетях.

Женские соски подвергаются цензуре в социальных сетях, тогда как на мужчин эти ограничения не распространяются. В 2014 году в интернете распространилось онлайн-движение под хэштегом #FreeTheNipple. Его последователи призывают социальные сети разрешить публикацию снимков с обнаженной женской грудью.

В прошлом году креативное агентство David уже запустило одну кампанию для организации MACMA. Тогда креативщики сняли ролик, в котором мужчина на своей груди показывал, как правильно проводить самостоятельное обследование. Так авторы проекта решили обойти цензуру в социальных сетях на женскую грудь. В этом году креативщики David предложили другое оригинальное решение: вместо сосков на груди появились рты.

«Социальные сети продолжают подвергать соски цензуре. Даже в роликах, рассказывающих о раке молочной железы. Пришло время говорить громче, чем цензура!», - такими словами начинается новый ролик. Затем соски, вернее рты, исполняют песню «Все любят сиськи».

«Цензура все еще остается проблемой в социальных сетях. Это заставило нас искать новые пути обхода. В этот раз, показывая грудь, мы повышаем осведомленность зрителей о необходимости позаботиться о том, что все мы любим, а также призываем поддержать организацию финансово», - рассказали Хоакин Кубриа и Игнасио Фериоли, креативные директоры David.