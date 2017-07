Агентства объединят силы для глобализации маркетинга



Digital-агентство Possible станет частью директ-маркетингового агентства Wunderman. Объединение произойдёт в рамках стратегии по консолидации брендов, сообщает The wall Street Journal.

В компании Wunderman поясняют, что объединение агентств повлечёт за собой слияние их опыта и возможностей, что сможет лучше удовлетворять потребности глобального маркетинга. Теперь компании будут стремиться предлагать упрощённую схему сотрудничества для клиентов, которые хотят более тесной интеграции различных маркетинговых функций, таких как цифровые данные, креативная реклама и медиа закупки.

У агентств есть несколько общих партнёров, таких как Microsoft. Теперь у них появилась возможность объединить клиентскую базу и предложить заказчикам более выгодные условия и объединённые силы компаний. Технические эксперты будут совместно обслуживать крупных клиентов как Adobe, Google, IBM.

Годовая выручка Possible Worldwide составляет около $250 млн. Среди крупных партнёров агентства - Procter & Gamble, AT&T and Starbucks. Присоединение Possible Worldwide к Wunderman станет очередной ступенью экспансии Wunderman на ключевых рынках.