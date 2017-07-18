По данным платформы myTracker, активнее всех за игры платят игроки в возрасте 25-35 лет



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Компания Mail.Ru Group запустила открытое тестирование аналитической платформы мобильных приложений myTracker и представила своё первое исследование портрета платящего российского геймера.

Платформа функционирует на основе аналитических инструментов Mail.Ru Group, на разработку которых компания потратила 11 лет. С помощью приложения можно управлять несколькими кампаниями, сравнивать метрики и показатели в одноэкранном режиме, а также формировать и сравнивать отчёты по нескольким приложениям одновременно.

Первым исследованием платформы стал анализ портрета платящего российского пользователя мобильных игр. Данные показали, что активнее всех платят игроки в возрасте 25-35 лет. На молодую аудиторию в возрасте 12-24 лет приходится почти 30% платежей. Наиболее платящими среди них являются пользователи 18-24 лет, на которых приходится порядка 20% транзакций, что сопоставимо с объемом платежей взрослых игроков (35-45). Платящие мобильные геймеры пользуются дорогими девайсами, чья цена превышает 20 тысяч рублей. Если мобильная активность в целом достигает пика к вечеру, то мобильные геймеры более активны в первой половине дня в полдень - в основном за счет аудитории подростков.

По словам директора по маркетингу Mail.Ru Group Ярослава Астахова, на данный момент myTracker получает и обрабатывает сведения с более чем 400 млн мобильных устройств. В начале следующего года компания планирует добавить в платформу функционал предиктивной аналитики для анализа и прогнозирования поведения пользователей. Помимо этого, на основе полученных данных будут проводиться различные исследования, доступные участникам тестирования.

Напомним, первая версия приложения была представлена в конце 2015 года. Тогда всем желающим предлагалось принять участие в закрытом тестировании.