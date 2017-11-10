Услуга будет предоставляться через «Почту России», в которой собираются таким способом привлечь к чтению молодежную аудиторию



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Минкомсвязи с Минэкономразвития обсуждают возможность введения сервиса онлайн-подписки на периодические печатные издания на портале госуслуг. Подписка будет предоставляться через «Почту России», сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству России.

Для подписки пользователю потребуется выбрать нужное издание из списка, период подписки, указать ФИО и адрес доставки, а также оплатить услугу.

Помощник министра экономического развития Елена Лашкина заявила, что введение такой услуги возможно, «однако требует дополнительной проработки как в части анализа востребованности, так и в части внесения изменений в отраслевое законодательство, поскольку на данный момент правовых оснований для внедрения такой услуги на ЕПГУ нет».

Принимать участие в создании данного сервиса должно будет ФГУП «Почта России», которая в рамках развития собственного подписного онлайн-агентства выступила с инициативой предоставить пользователям портала госуслуг возможность подписаться самим, а также подписать своих родных и друзей на периодические печатные издания. Собственное подписное агентство «Почты России» было запущено ещё в апреле 2015 года. У издательских домов заключены прямые договоры с почтовым оператором, созданы свои личные кабинеты на специальном сайте, где аккумулируется вся необходимая информация о ходе подписной кампании.

В «Почте России» отмечают, что внедрение нового сервиса на портале госуслуг позволит поддержать институт подписки и значительно повысить уровень читательского интереса к печатным СМИ, в том числе привлечь к чтению молодежную аудиторию. Кроме того, в компании надеются, что с каждой последующей подписной кампанией количество онлайн-подписок возрастет в разы.