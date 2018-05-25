VPNhub предназначен для обхода ограничений и блокировок

Крупнейший порносайт мира Pornhub запустил собственный VPN-сервис для обхода блокировок. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и VPNhub Premium за 12,99 доллара в месяц.

В описании нового сервиса отмечается, что VPN обеспечит дополнительный уровень безопасности и гарантирует конфиденциальность. VPNhub защитит данные даже тех пользователей, которые заходят на сайт через публичные Wi-Fi-сети.

VPNhub работает на платформах Mac, Windows, Android и iOS, но десктопные версии доступны только платным подписчикам: VPNhub Premium обойдется пользователям в 12,99 долларов в месяц, однако он позволит пользователям выбирать сервер, через которой будет идти трафик, а также гарантирует отсутствие рекламного контента.

Напомним, в 2016 году Pornhub был заблокирован в России за распространение порнографии, так как на сайте не было защиты от детей. В апреле 2017 блокировка была снята, а на сайте появилось окно с требованием ввести дату рождения пользователя.