Порносайт запустил акцию в поддержку фонда помощи бамбуковым медведям



Скриншот видеоролика

Сайт для взрослых PornHub опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвящённый Национальному дню панд, который отмечается 16 марта. Ресурс озаботился проблемой медленного роста популяции гигантских панд и попросил зрителей помочь им.

В ролике PornНub говорится, что для размножения панды слишком заняты поеданием бамбука, кроме того, период спаривания у этих животных случается раз в год и длится всего три дня.

В 2013 году китайские учёные нашли способ, как заинтересовать панд друг другом. Они показали им порно с участием других бамбуковых медведей, после чего, на удивление, панды начали спариваться.

В связи с этим PornHub в своем ролике призвал людей наряжаться в костюмы панд и снимать домашнее порно, а затем публиковать получившееся видео на сайте. За каждый опубликованный ролик РornНub пообещал перечислять 100 долларов в фонд помощи пандам.

В 2016 году панд исключили из списка вымирающих животных, сменив статус с “находящихся под угрозой” на “находящихся в уязвимом положении”. По данным на январь 2017 года популяция гигантских панд насчитывает 1800 особей.