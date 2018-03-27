Россия находится на втором месте по потреблению нелегального контента после США

Посещаемость пиратских сайтов в мире растет. Число заходов на пиратские сайты в нашей стране за год выросло на 46%, при этом Россия находится на втором месте по потреблению пиратского контента после США, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование британской компании Muso.

Наиболее часто посещают пиратские сайты жители США — 27,9 млрд визитов за год. На втором месте — Россия с 20,6 млрд заходов, а на третьем — Индия, жители которой посетили пиратские сайты 17 млрд раз за год. При этом посещаемость из России выросла к уровню 2016 года сразу на 46%, с 14,4 млрд.

Общее число посещений пиратских сайтов в мире в 2017 году достигло 300,2 млрд, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Наиболее популярен телевизионный контент: на сайты с сериалами пришлось 106,9 млрд посещений, что на 3,4% больше уровня 2016 года. У нелегальных сайтов с музыкой число посетителей выросло на 14,7%, до 73,9 млрд. Снижается посещаемость только у нелегальных сайтов с кино — на 2,3%, до 53,2 млрд.

Наиболее популярным видом доступа к пиратскому контенту являются стриминговые сервисы, тогда как уровень потребления контента с торрент-трекеров остается низким, отмечается в исследовании. Так, в сегменте телеконтента на торренты приходится всего 5% в общей структуре смотрения.

По данным столичной мэрии, в Москве за видеоконтент платят только 17% пользователей, но еще 36% готовы это делать, если он подешевеет. Для просмотра видео торренты используют всего 3% жителей. Большинство опрошенных (61%) пользуются сервисами видеохостинга, 38% москвичей находят видео через поисковые системы, 21% - в социальных сетях, 17% - в онлайн-кинотеатрах.