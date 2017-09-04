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Агентство Main Target Group запустило первую российскую ТВ-кампанию для японских подгузников GOON компании DAIO PAPER CORPORATION.
Рекламный ролик популярного в Японии, России и многих других странах мира бренда теперь можно увидеть и на российском ТВ. Кампания по продвижению бренда разработана агентством Main Target Group, перед которым стояла задача – построить знание при небольшом медиавесе, а это означает, что ролик должен стать действительно запоминающимся.
Идея состояла в том, чтобы построить ролик на игре слов и написать детскую песенку со словами, заканчивающимися на «ГУН». Таким образом в ролике можно увидеть и попрыГУНа, и подмиГУНа, и повизГУНа.
Создатели ролика показывают в нём один день двух детей глазами их любящих родителей. А собака японской породы Сиба-Ину усилила связь с японским происхождением продукта и стала фишкой ролика.
Подпевайте новому ролику для бренда японских подгузников GOON вместе с нами!
Над роликом работали:
DAIO PAPER CORPORATION (клиент)
Ёсимура Ясуо - Руководитель отдела маркетинга и международных продаж
Евгений Панин – Старший сотрудник отдела маркетинга и международных продаж
Main Target Group (агентство)
Юрий Тимошенко – Креативный директор, арт-директор
Руслана Харитонова - копирайтер
Ольга Егорова – Директор по работе с клиентами
Анастасия Макарова – Руководитель Департамента креативных работ
Zebra Hero (производство)
Андрей Пауков - Режиссер
Александр Конышев - Оператор
Роман Ярославцев - Второй режиссер
Лизавета Джоэл, Екатерина Сутормина - Продюсеры
Дарья Григорьева - Худ.постановщик
Екатерина Еремина - Грим
Анастасия Баталова - Стилист