Динамика виральности материалов неуклонно снижается как в мире, так и в России

У аналитиков плохие новости для медиа: пользователи перестают делиться новостным контентом. Негативный тренд характерен как для мира, так и для России. Согласно исследованию сервиса Buzzsumo «Content Trends Report 2018», с 2015 года количество расшаров снизилось на 50%.

К аналогичному выводу пришел и проект «Медиатор», изучив среднемесячное количество расшаров и переходов по ним с января 2017 года по март 2018-го.

Россияне старшего возраста предпочитают делиться новостями лично, особенно в возрастной группе от 60 до 64 лет. В 2017 году их доля составила 43%. Среди молодежи 16−19 лет несколько выше доля активных медиапользователей, которые предпочитают делиться новостями в интернете, но она составляет всего 13%. Меньше всего расположены делиться новостями (как в интернете, так и лично) россияне в возрасте от 55 до 59 лет, а также от 65 лет. Таких 26% и 29% соответственно.

Средний уровень медиаохвата российской аудитории в 2017 году составил 63%, свидетельствуют данные Deloitte. Показатель практически не изменился с прошлого года. В прошлом году доля россиян, которые считают себя активными медиапользователями, снизилась на 3 п.п. и составила 84%. Большинство из них делится информацией и новостями как в интернете, так и при личном общении. Таких 40%. Доля тех, кто предпочитает общение в онлайне, всего 9%.

Для возрастной группы 16−24 основным источником информации является интернет: соцсети и блоги (70%), а также официальные сайты (52%). Для россиян старше 25 лет интернет также является основным источником новостей, но они отдают предпочтение официальным новостным и аналитическим сайтам (66−83%). По мере увеличения возраста наблюдается рост значимости телевидения в качестве источника получения новостей: от 32% для возрастной группы 16−24 до 80% — для россиян старше 65 лет.

По сравнению с 2016 годом заметно выросло доверие к новостным, аналитическим и официальным сайтам — лидирующему медиаисточнику по уровню доверия. За год показатель доверия к официальным сайтам больше всего вырос среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также среди молодых людей от 16 до 19 лет. Доверие к телевидению у россиян от 16 до 24 лет за год снизилось. Больше всего официальным страницам в интернете доверяют в Москве и Санкт-Петербурге — почти каждый второй житель этих городов. Доверие к информации из социальных сетей в два раза выше среднего показателя (21%) у молодежи 16−24 лет.

Для 64% россиян важно, из какого источника они получают информацию. Однако доля респондентов, которые придают этому значение, сокращается второй год подряд. 58% россиян предпочитают получать информацию из российских источников, что заметнее всего выражается в просмотре телевидения. Только 6% опрошенных предпочитают иностранные источники российским. Лояльность к российским источникам ниже среди жителей Санкт-Петербурга, а также молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет и от 20 до 24 лет.

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Типичное российское медиа — небольшое: у 52% изданий меньше миллиона просмотров в месяц. Больше 20 миллионов просмотров имеет 17% изданий, в основном это федеральные новостные и развлекательные медиа. У 31% трафик варьируется от 2 до 20 миллионов. 75% онлайн-изданий составляют региональные новостные и тематические медиа. Аудитория этих изданий ограничена населением региона или интересом к теме.

Почти половина российских медиа (48%) — тематические. Это нишевые проекты без привязки к конкретному региону. Региональных развлекательных и тематических изданий команда «Медиатора» насчитала всего 4%.

Большая часть российских медиа не привязана к конкретному региону. Почти 60% можно назвать изданиями широкой повестки: федеральные, развлекательные, тематические. В среднем издание публикует 1145 материалов в месяц. Из них 195 — длинные (более 301 слова) и 950 — короткие. На разброс влияют новостные и спортивные издания (относятся к тематическим) — они выпускают много новостей и коротких форматов. Больше, чем в других категориях медиа. Текст в среднем состоит из 413 (245 по медиане) слов и 2 иллюстраций — фотографий или изображений. Его просматривают 3370 раз.

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Российские медиа все еще не mobile first. В России, по данным компании Deloitte, преобладает смешанная модель медиапотребления: население чаще всего пользуется и мобильными, и десктоп-устройствами. Тем не менее при чтении медиа пока лидирует десктоп — 54% трафика приходится именно на него.

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Читатель и посетитель — два разных типа пользователя. Первые последовательно изучают материал. Вторые его проскролливают. Или уходят со страницы, даже не добравшись до первого абзаца. Так поступают 2,7% на десктопе и 5,6% пользователей на мобильных.

Пользователи по-разному потребляют контент в зависимости от устройства, с которого читают. Это хорошо видно по воронке доскроллов на разных типах устройств. На десктопе больше пользователей доскролливают до конца материала, чем на мобильных. Однако доля действительно прочитавших материал примерно равна.

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Основным каналом трафика для российских изданий является поиск. Он составляет 30% от общего числа просмотров. Доля прямого трафика снижается из-за растущего количества переходов из соцсетей и мессенджеров. Это распределение условно, потому что один и тот же источник может оказаться в нескольких каналах одновременно. Например, трафик из VK обычно попадает сразу в три места: социальный, реферальный и канал other. То же происходит с трафиком из Facebook и Яндекс.Дзен. А в прямой трафик попадают переходы по ссылкам из Skype и мессенджеров. Utm-метки также влияют, в какой канал попадет источник.

Мужская аудитория преобладает у большинства медиа. Исключение — сайты широкой развлекательной и женской тематик, а также о детях и здоровье. Почти 50% аудитории российских медиа составляет поколение Y, или миллениалы. Привычки и паттерны поведения этой группы сильно влияют на издания. Так, для миллениалов характерна мультиплатформенность, или смешанная модель медиапотребления.

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Как миллениалы повлияли на российские медиа

Развитие соцсетей с короткими записями привело к тому, что аудитории стало сложно воспринимать огромные неструктурированные тексты. В материалах начали менять верстку, добавлять интерактивные блоки: врезки-цитаты, иллюстрации, видео, тесты. Некоторые издания пошли еще дальше и стали создавать мультимедийные форматы, когда история подается не только в форме текста, но и, например, с помощью видеовставок.

Те же соцсети привели к появлению большого количества мультиканальных и мета-медиа. Например, издания Tigermilk Media, телеграм-канал «Так и ходи» или издание «Лентач» существуют в соцсетях и мессенджерах — часто на нескольких платформах одновременно.

Активные пользователи смартфонов привыкли скроллить и свайпить. Из этого паттерна вырос формат нарратива — серии карточек с текстом, видео или изображениями, которые пользователь просматривает одну за другой. Этот формат идеален для мобильных устройств.