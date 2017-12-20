Спорная эмблема была создана в Москве

Международная шахматная федерация представила официальный логотип Чемпионата мира по шахматам 2018 года. Несмотря на то, что турнир состоится в Лондоне, логотип разработан московской командой дизайнеров.

На новой черно-белой эмблеме изображены два человека, которые играют в шахматы. Тем не менее, силуэты игроков с переплетёнными ногами напомнили пользователям социальных сетей изображения из Камасутры.

«Больше 50% играющих в шахматы людей во всём мире – дети. Вы правда считаете, что именно такой логотип будет успешен в школах?», – возмутилась Сьюзен Полгар, чемпионка мира по шахматам.

Пользователи со всего мира начали публиковать свои «доработки» новой эмблемы для международных соревнований, а некоторые предпочли обратить внимание на другой недостаток логотипа.

Немного доработала логотип Чемпионата мира по шахматам pic.twitter.com/EM72uoCD4v — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 20 декабря 2017 г.

Очень нравится логотип Чемпионата мира по шахматам 2018, надеюсь к следующему году они смогут избавиться от шахмат pic.twitter.com/AugOncvneu — Дмитро Веселов (@grayraw) 20 декабря 2017 г.

Гроссмейстеры пожаловались, что логотип матча за звание чемпиона мира по шахматам 2018 оказался слишком странным. Действительно, кто играет в шахматы на доске 6х6? pic.twitter.com/hGpbkZpGMJ — Новости. Как есть (@nourlnews) 20 декабря 2017 г.

Логотип предстоящего Чемпионата мира, который пройдёт в ноябре следующего года в Лондоне, был разработан московским бюро «Щука», а сами авторы посчитали его «спорным и модным, как и принимающий соревнования город».

Логотип планируют разместить на кружках, плакатах, наружных дисплеях, отразить в дизайне зала.