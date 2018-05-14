Агентство расширяет команду digital специалистов

BBDO Moscow назначило Полину Игнатьеву руководителем направления стратегического планирования цифровых коммуникаций. Она перешла в креативное агентство из «Лаборатории Касперского», где занималась проектами по глобальному digital-маркетингу на позиции Digital Business Partner.

Реализация крупных digital центрированных интегрированных проектов — одно из важнейших направлений, подчеркивают в BBDO Moscow.

«Мы уверены, что Полине удастся усилить нашу команду, используя как агентский опыт, так и клиентский, полученный ею в разных странах. С расширением команды digital-специалистов мы рассчитываем еще сильнее укрепить свои позиции как креативного агентства, реализующего эффективные рекламные кампании во всех каналах коммуникации, включая цифровые», — комментирует назначение Александра Сагалович, Digital Excellence Director агентства.

«Я рада присоединиться к легендарной команде BBDO и получить возможность применить все свои знания и опыт в digital коммуникациях, — отметила Полина Игнатьева. В BBDO Moscow она займет должность Digital Strategic Planning Director.

Игнатьева начала карьеру в 2006 году во французском BTL-агентстве Sopexa, где занималась коммуникациями и маркетингом. В 2008-м пришла в Renault Россия на позицию BTL-менеджера, где за четыре года выросла до руководителя Digital & CRM команды. С 2013 года руководила digital департаментом в киевском подразделении Leo Burnett — управляла цифровыми каналами коммуникации для компании Philip Morris Ukraine. С 2015 по 2016 годы жила в Бухаресте, где работала в сфере консалтинга, нового бизнеса, управления проектами.

В 2016 году Полина вернулась в Москву и сосредоточилась на сфере e-commerce: запустила онлайн-стартап на британском рынке и развивала глобальный digital маркетинг в «Лаборатории Касперского» по России, Турции, а также в странах Африки и Ближнего Востока.