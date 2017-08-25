Подсудимый с приговором согласился, обжаловать его не собирается



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Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ мужчину, ударившего корреспондента телеканала НТВ во время прямого эфира, передает ТАСС.

В столичном парке Горького во время празднования дня Воздушно-десантных войск пьяный мужчина набросился на корреспондента телекомпании НТВ, который вел репортаж в прямом эфире. Прямое включение пришлось прервать, а журналисту обратиться за медицинской помощью. Хулиган был задержан на месте и препровожден в отделение полиции. Там он сообщил, что корреспондент просто подвернулся ему под руку.

На суде хулиган признал свою вину и извинился. Он согласился с приговором и обжаловать его не собирается. «Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, назначить ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ», - постановил суд.