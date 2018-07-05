В «Яндексе» инцидент назвали ошибкой самих пользователей

Интернет-пользователи заметили «утечку данных» облачного сервиса Google Docs: в поисковике «Яндекс» по запросу «Google Docs» стали отображаться файлы, хранящиеся на сайте docs.google.com., сообщает ТАСС.

Доступные файлы содержали конфиденциальную информацию, в том числе пароли, списки контактов, таблицы доходов-расходов и другие личные данные. Пользователи стали обращаться в службу поддержки поисковика с жалобами, после чего утечки прекратились.

В «Яндексе» пояснили, что всему виной обычная небрежность самих пользователей облачного сервиса Google, не позаботившихся о том, чтобы защитить свои данные. Доступными оказались файлы, в настройках которых юзеры установили опцию «общедоступно для поиска и просмотра».

«„Яндекс“ индексирует только открытую часть интернета: те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots. txt, „Яндекс“ не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», — сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, служба безопасности «Яндекса» связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация.