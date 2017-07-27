Мы пригласили его в гости, спросили про рекламу, деньги и, конечно же, про здоровье



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Григорий Лепс отвечает на различные вопросы, которые ему можно задать онлайн на официальном сайте.

Конечно, артист не отвечает на них в режиме реального времени. Набор вопросов определен заранее и из него просто можно задать наиболее интересные.

Пока вы выбираете вопрос, обыграно ожидание. Лепс, сидя в кресле вздыхает, меняет позы и поторапливает фразами: «Ждемс», «Вопросы будут?», «Давай уже не томи, что тебя беспокоит?», «Что ж ты так долго, как будто в шахматы играешь» и др.

Спектр вопросов довольно широк: от простых «концертных» до жизненных и филосовских. «Что для вас значат деньги?», – спросили мы, так как вопросов о рекламе, увы, не оказалось в перечне.

«Деньги. Знаете, я люблю деньги. Не потому что я их люблю. А потому, что я люблю их тратить на то, что необходимо: на покупку новых барабанов, хороших инструментов. Они дают некое ощущение свободы человеку. Я могу обеспечивать свою семью. Могу делать добрые дела. Поэтому я отношусь к ним с уважением, и трачу ровно столько, сколько зарабатываю. То есть моя зарплата всегда соответствует уровню жизни» – ответил Григорий Лепс.

Артист плохо относится к селфи, он в принципе не любит фотографироваться, готов дать автограф на улице или в баре. И даже разрешил нам пригласить его в гости: «Пригласить можно. Приду или нет? Не могу ничего обещать».