Многие бренды начали подготовку к главному празднику года уже в ноябре и выпустили свои новогодние кампании

Атмосфера праздника уже начинает заполнять улицы, магазины, дома и офисы. А это значит, что бренды начинают выпускать свои самые красивые и интересные кампании. Состав пристально следит за подготовкой к Рождеству и Новому году не только в России, но и за рубежом. Мы подготовили для вас подборку зарубежных новогодних роликов, которые были выпущены в ноябре. И вот её первая часть.

Сеть универмагов Asda в этом году вдохновилась любимым многими фильмом «Чарли и Шоколадная фабрика». Подобно киногероям, персонажи ролика, девочка и её дедушка, попадают на волшебную фабрику, на которой видят все предпраздничные приготовления.

Сеть немецких супермаркетов Aldi решила продолжить историю героя прошлогоднего рождественского ролика. На этот раз Морковка Кевин оказался на большом столе среди множества блюд. Он тут же попадает под обаяние Морковки Кэти, но попытка добежать до неё оборачивается целой полосой препятствий.

Свой предпраздничный рекламный ролик также представила почтовая служба США. Цель видео – показать, что даже самые незначительные вещи, порой, оказываются самыми важными.

Главный герой ролика – ребёнок, который перед Рождеством грустит из-за того, что у его любимой игрушки оторвался нос. Родители, заметив это, оперативно оформили доставку недостающей детали прямо перед праздником, а почта США, несмотря на обилие заказов, легко справляется даже с таким обращением, сделанным в последние минуты.

Рождественский ролик от Matalan показывает, насколько напряженной может быть атмосфера перед новогодними праздниками. Саймон Ли, директор по маркетингу, поясняет: «Все, что мы делаем в наших магазинах, завязано исключительно на семьях, поэтому и ролик мы сняли соответствующий. Мы хотели создать красивый, весёлый, но в то же время реалистичный ролик о семье, для которой Рождество – масштабное событие».

Британский производитель одежды заручился поддержкой знаменитого медведя в преддверии выхода нового фильма о нем. В праздничной кампании M&S Рождество спасает мишка Паддингтон, когда принимает грабителя, укравшего все подарки, за Санту.

Компания Amazon выпустила на данный момент уже два ролика к предстоящим праздникам. Первое видео показывает, какой путь проделывают коробки, чтобы добраться до своих адресатов. Второй ролик более сюжетен и, как следствие, более обсуждаем в сети. Главный герой рекламы, отец семейства, приносит домой рождественские подарки и прячет их от детей, чтобы самому положить под ёлку. Родители в соцсетях обвинили Amazon в том, что ролик заставляет детей верить в то, что Санта-Клауса не существует. По их мнению, подобная реклама «разрушает праздник для детей».

Британская сеть универмагов Debenhams выпустила рождественский ролик для сети Cinderella. Сказочная кампания «You Shall» предлагает современный взгляд на продолжение сказки о Золушке. В ролике молодая женщина теряет свою «хрустальную» туфельку на глазах у молодого человека.

Бар-ресторан «Алхимик» предлагает альтернативную версию рождественского ролика. В отличие от аналогичных кампаний других брендов бар решил променять сказочную атмосферу праздника на более реалистичную, сняв в ролике деликатесы и большое количество крепких напитков.