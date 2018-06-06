Решения по созданию новой торговой марки и фирменного стиля от брендинговых агентств

О том, как через упаковку продвигать ортопедические стельки и как уйти от стандартных ассоциаций вокруг вегетарианства — в нашей традиционной подборке по брендингу и фирменному стилю.

Clёver Branding помогло продвижению нового бренда Ortmann Pro

Брендинговое агентство Clёver Branding разработало упаковку для индивидуальных ортопедических стелек Ortmann Pro.

В 2018 году компания Rehard Technologies Gmbh приступила к выпуску индивидуальных ортопедических стелек под суббрендом Ortmann Pro. Для нового товара необходимы были уникальный стиль подачи информации, который бы демонстрировал все преимущества использования такой стельки и наиболее точно отражал суть нового бренда — индивидуальный человеческий подход с немецкой точностью и технологичностью к каждому пациенту.

Брендинговое агентство Clёver Branding занималось разработкой визуальной айдентики бренда, дизайном упаковки и POSM-материалов.

Для того, чтобы показать все возможности индивидуальной стельки Ortmann Pro, было создано ее послойное изображение в виде понятной конструкции с разнесенными в пространстве составными частями. При этом сама стелька остается расположенной на ноге, чтобы каждый человек мог легко понять, как и в каких местах стопы работают новые технологии. Линии, стрелки и схематичные изображения стельки и стопы, нарисованные от руки, подчеркивают человеческую составляющую бренда — это технологии, которые разработаны экспертами-людьми для людей, нуждающихся в профессиональной помощи ортопеда.

GreenCuisine от Fabula Branding : как создать бренд вегетарианского ресторана

В 2017 году компания Fabula Branding начала работу над брендом вегетарианского ресторана GreenCuisine. При формировании образа пока ещё нетипичного для Минска заведения агентству было необходимо помнить про тенденции оформления, характерные для этой категории, но и выйти за рамки стандартных ассоциаций вокруг вегетарианской культуры.

Для сохранения баланса сил нужно было аккуратно соединить зелёную и ресторанную истории.

Нейм GreenCuisine стал первым шагом на этом пути. Ритмичный и рифмованный, он был той огранкой, что вписала нестандартный характер заведения в узнаваемый образ ресторанного бизнеса. Само слово «Cuisine» уже рождает нужные эмоции, которые помогают сформировать правильный образ бренда при первом знакомстве.

Это настроение развивается в логотипе и подхватывается в фирменном стиле: лаконичная история сдержанно и стильно рассказывает о характере заведения и его высоких стандартах. Цветовая палитра и материалы исполнения носителей поддерживают и усиливают концепцию бренда.

На следующем этапе характер заведения воплотился уже в интерьере, разработкой которого занималась архитектурная студия ZROBYM architects — на этом участке работы Fabula Branding взяло на себя роль консультантов. Продолжая идею фирменного стиля, дизайнеры студии тоже не ограничивались уже приевшейся «крафтовой» историей и базовой палитрой «традиционных» эко-цветов.

Landor и Международная федерация волейбола представили бренд Лиги волейбольных наций

Международная федерация волейбола (FIVB) в партнерстве с глобальным брендинговым агентством Landor представила бренд новой Лиги волейбольных наций (Volleyball Nations League, VNL).

В основу идеи бренда, разработанного агентством Landor, легли командные ценности волейбола. Этот вид спорта отличается тем, что во время матча ни один игрок не владеет мячом постоянно, спортсмен может сделать удачную подачу, но победа команды зависит от слаженной реакции остальных игроков.

Источником вдохновения при создании идентичности бренда и графического наполнения стали цвета корта и культовый рисунок линий его разметки.

При помощи инновационных цифровых технологий Landor создало уникальный логотип и типографику, в которой составляющими элементами букв стали линии, отражающие траекторию движения мяча при его передаче от одного игрока к другому.

Партнером Landor в рамках этого проекта выступила студия интерактивного дизайна ManvsMachine, чьи специалисты добавили в типографику бренда объемное изображение, которое передает энергию стадиона и эмоции болельщиков и спортсменов.

Тристан Макерел, исполнительный креативный директор Landor в Европе Когда мы разрабатывали новый бренд Лиги волейбольных наций, мы прежде всего хотели показать, как волейбол объединяет в себе индивидуальности, которые вместе создают историю красоты и успеха. Чтобы максимально точно передать дух игры, нами был разработан весь комплекс пользовательского опыта как для болельщиков, так и для спортсменов — от графического оформления стадионов и телевизионных заставок до дизайна фирменной одежды персонала, приложения World Volleyball, медалей и главного приза.

Комплексная разработка бренда Restet от Repina Branding

Клиент обратился в агентство, имея на руках только запатентованную формулу крема, призванного помочь страдающим кожными заболеваниями.

Агентство провело комплексную разработку бренда: исследования аудитории и конкурентной среды, разработку платформы бренда, нейминг, разработку упаковки и веб-сайта. Также была разработана продуктовая линейка: Psoriasis, Acne Skin, Baby Skin.

Repia Branding создало название бренда, которое на ассоциативном уровне отражает состав и действие кремов. Restet — неологизм который содержит в себе приставку «Re» (регенерация, ретиноиды), и estet — эстетика. Основными элементами стиля стали лучевые паттерны, сходящиеся к букве R. Паттерны символизируют кванты света, молекулы, которые проникают в кожу. Форма молекулы паттерна привязана к типу продукции: шестиугольники — прориаз, круги — акне, ромбы — диатез. Пастельные тона подчеркивают заботливый и деликатный подход к уходу за кожей.

Oblapohin & Partners и Банк «Санкт-Петербург» растворили банковскую карту в контексте отдыха

Задача, поставленная перед агентством, заключалась в разработке дизайна и коммуникации «карты путешественника» от Банка «Санкт-Петербург».

В своем решении команда отталкивалась от главного потребительского барьера о том, что планирование отдыха — это беспокойство о выгодном курсе валют, о скидках на аренду автомобиля, о комиссиях при снятии наличных и т. д. Отпуск — это «головная боль» во время подготовки, и куча проблем во время путешествия.

Предложенная концепция: «Слейтесь с отдыхом, остальное мы возьмем на себя».

Карта путешественника от Банка «Санкт-Петербург» превращает отпуск в приятное занятие. Ожидание путешествия — это тоже путешествие, поэтому концепция «Слейтесь с отдыхом» — «конструктор» из серии сообщений и серия дизайнов.

Банковская карта «растворена» в контексте отдыха — ведь она органична для любой ситуации путешествия. Дизайн серии из шести банковских карт отражает виды отдыха и мотивации путешественников.

Паттерны морского дна, мшистых валунов, белоснежного склона, шкурки таинственной игуаны или калейдоскоп из шелковых платков поддерживают слоганы «Слейтесь с морем», «Слейтесь с природой», «Слейтесь с сезоном распродаж».

В рамках кампании разработан дизайн принтов, интернет-баннеров, сувенирной продукции, наружной рекламы и серия упаковок для банковских карт.

LINII Group разработало ритейл-концепцию новой сети кофеен «КофеФест»

Задача: создать сильный и устойчивый новый розничный бренд мини-кофеен с едой на вынос.

Концепт реализован в формате «островов» 4−14 м2 и небольших кафе с посадочными местами от 20 до 80 м2).

Стратегия продвижения: встречать свою аудиторию там, где она проводит достаточно большую и активную часть своей жизни: местах, где люди работают, в основном бизнес-центрах.

Для реализации проекта была выбрана концепция «Огромный мир в маленькой чашке», основанная на стилистике ар-деко, которая прочно ассоциируется со стильностью, декоративностью, гедонизмом. При этом этому стилю характерны романтичность и внешная эффектность. Красота и внешний лоск, шик хорошо смотрятся на носителях, а геометричность стиля позволила легко реализовывать графику в материале и адаптироваться под разные требования пространства.

Основой стиля нового бренда стали фирменные паттерны, стилизованные под «ар-деко».

Сам логотип был придуман таким, чтобы подчеркнуть интересную игру букв, заложенную в названии — удвоенный слог «-фе». Такое решение позволяет прочитать название как при обычном чтении — слева направо, сверху вниз, так и по блокам.

Фирменные цвета — сложные оттенки синего, малинового и зеленого.

В качестве фраз, используемых на стаканах, были предложены фразы, принадлежащие писателям, ассоциирующимися с эпохой 20−30-х годов: Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй и Ремарк. Подробнее на Sostav.

PG branding представило корпоративный бренд группы компаний SANTA

Задача проекта: разработать корпоративный бренд для холдинга, который бы в дальнейшем коммуницировал с сотрудниками, партнерами, государством.

Для того разработать и внедрить единую систему, не вызвав отторжения, команда PG branding включила в проект исследования сотрудников и топ-менеджмента.

По результатам была разработана бренд-платформа, миссия, видение, ценности, а также ключевая бренд-метафора.

Суть бренда выражена в предложении «наши возможности безграничны». В логотипе буквы «А» и верхняя «стрелочка» построены под определенным углом в 117 градусов, образуя вершину горы. Корпоративный синий цвет объединяет дочерние бренды, в которых так или иначе он присутствовал. Подробнее на Sostav.