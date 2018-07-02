О том, как привлечь внимание и вызвать доверие покупателя с помощью дизайна упаковки

Дизайн упаковки продукции, выпущенной в первый летний месяц, не удивляет своей тематикой. Здесь и «футбольные шампуни», дополняющие спортивный заряд страны, и легкие завтраки для активно готовящихся к отпуску, и сосиски для пикников (благо, с погодой этим летом везет).

Дизайн упаковок для линейки гигиенической продукции Тone от AVC

Компания SellwinGroup вывела на рынок новую линейку гигиенической продукции.

Задача упаковки — выделить бренд в насыщенном конкурентами сегменте, привлечь внимание и вызвать доверие к новинке.

Акцентные элементы дизайна — динамичный паттерн и контрастный логотип. Их мягкая ритмичная геометрия, нежные, но выразительные цвета притягивают взгляд и делают упаковку заметной на полке. Масштабное использование белого цвета способствует эффектной выкладке, транслирует идею свежести и чистоты.

Лаконичный дизайн выглядит аккуратно и стильно, отражая позиционирование торговой марки — современный уход для внимательных к себе.

Ребрендинг легких завтраков «Мистраль» от Getbrand

Задача: ребрендинг линейки легких завтраков для людей, придерживающихся здорового образа жизни через новый дизайн упаковки, рассказывающий о всех преимуществах продукта.

Нежная гамма пастельных цветов в фоне создает атмосферу легкости и воздушности. Стремление к заветной стройности подчеркивает тонкая талия, которую обвивает фирменная лента «Мистраль». На передней стороне упаковки использованы мотивирующие комплименты: «Ты сама легкость!», «Ты ловишь взгляды!», «Ты в отличной форме»!

Дополнительным символом линейки становится силуэт девушки, вносящий в дизайн живость и динамичность. Всю необходимую информацию относительно содержания витаминов и минеральных веществ подробно раскрывает инфографика на боковой части упаковки.

Обратная сторона — направлена на то, чтобы сформировать дополнительную ценность. Специально для этого проекта была придумана коллаборация с известными блоггерами, которые популяризируют тему правильно питания и здорового образа жизни.

Обновленная упаковка сурими «Снежный краб» от AVC

«Снежный краб» — продукт компании «Санта Бремор», сурими премиального качества со вкусом настоящего краба. Дизайн упаковки морально устарел, назрела необходимость редизайна.

В основе дизайн-концепции минимализм и яркий визуальный прием. Изображение клешни краба создает нужную ассоциацию, помогает потребителям быстрее идентифицировать продукт на полке и формирует более эмоциональный, «живой» образ бренда.

Доминирующий белый цвет упаковки подчеркивает название и помогает создать премиальный образ продукта. Пиктограммы усиливают коммуникацию, акцентируя внимание на особенностях вкуса и рецептуры.

Включи светомузыку: новая банка «Боржоми» для AlfaFuturePeople

Специально к фестивалю AlfaFuturePeople2018 IDS Borjomi Russia представил лимитированную серию банок, которые светятся в ультрафиолетовых лучах, добавляя ярких красок в праздничную атмосферу фестиваля.

Современный арт с яркими штрихами и графичными надписями подойдет как любителям гранжа, так и фанатам этники.

Создатели нового дизайна учитывали актуальные fashion-тренды этого лета — металлический блески глиттер, светящиеся и искрящиеся ткани, блестящий макияж. Музыка, меняющая настроение, — главный атрибут фестиваля — нашла свое отражение в образе человека, который задает ритм всей вечеринке и заставляет танцевать даже самых нерешительных участников. Главная фишка новой банки — ее светящиеся в темноте контуры — с наступлением ночи перенесет вас в самый центр главного open-air этого лета.

Такие разные, но вместе: дизайн коктейлей «Даниссимо» от AVC

Компания «ДанонБел» выпустила лимитированную серию молочных коктейлей «Даниссимо» «для него и для нее" — два вкуса, продаваемые вместе. Дизайн упаковок раскрывает характер предложения и рассказывает нужную эмоциональную историю.

Аппетитные фудзоны обеих пачек становятся продолжением друг друга, поддерживая тему романтической близости. А такая деталь, как разный цвет трубочек, еще более подчеркивает «мужской» и «женский» образ каждого продукта.

«Футбольная» серия Clear от Charsky studio

Бренд-команда Unilever обратилась в Charsky studio с задачей разработать дизайн лимитированной серии мужского шампуня Clear, посвященной футболу. На этикетке требовалось разместить символический чемпионский кубок, который ассоциировался бы с экспертностью и успехом.

Дизайнеры студии разработали строгий и лаконичный дизайн с акцентом на премиальность, подчеркнув устойчивый линк «успех + футбол + Clear». При этом максимум внимания было уделено деталям этикетки — от оригинального рисунка на мяче до фактуры постамента, который было решено сделать деревянным. Серебряная отделка аккуратно подчеркнула премиальный статус продукта.

Супы «Мистраль» в дизайне от Getbrand

Компания «Мистраль Трейдинг» решила добавить в свой ассортимент линейку сухих смесей для приготовления супов. Задача для агентства: придумать для нового бренда дизайн с четкой коммуникацией: быстрый суп — полноценный обед.

На передний план упаковки помещено изображение классической домашней тарелки, которая визуально разделена пополам: в верхней части — изображение готового продукта, а в нижней — то, что внутри пакета, чтобы предупредить недоверие к составу супа.

Фоном служит изображение кухонной разделочной доски из необработанной древесины, что еще раз подчеркивает идею натуральности.

Привлекательная фуд-зона с аппетитными овощами, специями и грибами подчеркивает вкус продукта и рассказывает о том, что еще входит в смесь помимо круп. Под тарелкой размещен ярлык с четким количеством порций и «секретом» наваристого супа.

На задней стороне упаковки раскрывается концепция «добавь по вкусу». Так покупатель может принять участие в создании своего рецепта супа, внести разнообразие в базовый рецепт и получить не меньше удовлетворения от результата, чем если бы он приготовил его сам.

Слоган «полезный суп каждый день» подчеркивает и натуральный состав, и необходимость питаться правильно, ведь горячий суп — неотъемлемая часть полноценного обеда.

Архитектуру бренда помогает сохранить традиционная лента, хорошо зарекомендовавшая себя в кашах, и фирменный синий «мистралевский» цвет.

Виски «Scotch Terrier» от Runway Branding

Винно-коньячный завод «Альянс-1892», один из ведущих производителей российских коньяков и виски, представил линейку купажированного виски «Scotch Terrier», производимого из шотландских дистиллятов.

В ходе работ по разработке виски «Scotch Terrier», была проведена детальная проработка важнейших элементов дизайна торговой марки.

Специалистами агентства был разработан ключевой брендообразующий элемент, символ бренда — объемное изображение собаки. Креативный подход в разработке иллюстрации собаки позволил задать запоминаемый, уникальный шотландский характер виски «Scotch Terrier».

Форма бутылки и дизайн этикетки сложной геометрии также подчеркивают статусность линейки и задают узнаваемый характер виски. Мужественный, статный образ бутылки качественно выделяет продукт на полке среди его конкурентов.

Элегантный рельефный узор в виде рукописной надписи с названием бренда, а также расположенный с тыльной стороны герб марки говорят об оригинальности формообразования стекла и являются элементами защиты продукта от подделки.

Компания «ЭГИС» обновила дизайн упаковки своих лекарственных препаратов

Новую упаковку отличает единая стилистика и современный дизайн, в полной мере отвечающий принципам оформления фармацевтической продукции. Текущие изменения позволят лекарственным препаратам «ЭГИС» повысить свою узнаваемость на полках аптек, благодаря четкой цветовой градации каждого бренда и специальным пиктограммам на упаковках с указанием фармацевтической формы выпуска, способов приема и противопоказаний к применению.

Эти визуальные коды призваны способствовать приверженности пациентов и снизить потенциальные риски, связанные с использованием лекарственных средств. Для слабовидящих и слепых граждан название препарата и дозировка на каждой из упаковок дублируются шрифтом Брайля.

Новый дизайн упаковки мясных продуктов «Ядрёна Копоть» от Wellhead

КомпанияABIProductи брендинговое агентство Wellhead завершили реализацию проекта по разработке упаковки мясных продуктов для бренда «Ядрена Копоть».

При разработке нового дизайна решены несколько задач: сохранена яркость упаковки, увеличена заметность на полке, обновлен логотип — он стал интереснее и контрастнее, а пластика букв приобрела индивидуальность.

На фотографиях появилась решетка-гриль, дымок от сосиски стал более явным и ароматным, в дизайн упаковки добавлен дополнительный дескриптор — шампур, что подчеркивает тему пикника, ставшую одним из главных посылов рекламной кампании бренда.

Особое внимание было уделено фудзонам и проведена отдельная фотосессия для каждой позиции. Изображение продукта аппетитно и доходчиво рассказывает о ситуациях потребления.

В новом дизайне бренд стал еще более дерзким. Копченость чувствуются в каждом элементе — от логотипа и до нового изображения соблазнительно закопченного продукта.