Новые и обновленные бренды первого летнего месяца

Стараясь наиболее точным образом передать характер бренда, агентства готовы на многое, а их творческие решения иногда становятся очень обсуждаемыми.

В июньской подборке по брендингу креативные команды делают ставки на минимализм, на вечный ч/б и, конечно, на русский характер.

Ребрендинг ювелирной сети EGO-ART: от логотипа до ритейл-концепции

Тандем команд Fabula Branding и Nikoengineering запустил ребрендинг сети ювелирных магазинов EGO-ART.

Глобальная задача: осовременить бренд, показав его соответствие ценностям и желаниям аудитории.

Ключевые слова, на которых строится новый характер, — стильный, современный, позитивный, надежный, понимающий.

Ритейл-концепция, в которой акцент сделан на визуальный контакт посетителя магазина с продукцией и комфортный процесс выбора покупки, была внедрена в рекордные сроки.

Первый брифинг с заказчиком состоялся в конце декабря 2017 года, а уже в мае 2018-го открылись три магазина, оформленные в новом стиле. В результате реализации комплексного проекта заказчик получил новую айдентику, гайдлайн и пакет технической документации, позволяющий быстро и в рамках заданного бюджета масштабировать торговую сеть.

В унисон с ритмом мегаполиса

Компания «Урбанист» занимается продажей изделий из керамогранита: сам керамогранит, широкоформатная плитка и мозаика из керамогранита.

Перед агентством стояла задача разработать название и фирменный стиль.

Анализ российского рынка конкурентов показал, что в большинстве своем они фокусируются на эстетике и итальянском дизайне, о чем свидетельствуют названия, стилизованные под итальянские. Также в процессе исследований была выявлена одна важная особенность: при выборе материалов для отделки дома плитку предпочитают более взрослые и пожилые люди, в то время, как керамограниту отдает предпочтение более молодая аудитория.

Команда «Репина Брендинг» поняла, что рынку необходим продукт, который будет выделять его среди конкурентов. Это должно быть яркое слово с кириллическим написанием, отражающее стиль жизни ЦА — городских жителей. Отсюда и возникло брутальное название «Урбанист» — материалы для отделки интерьеров в большом городе.

Фирменный стиль полностью построен на фактуре керамогранита. Это черно-белая минималистичная и брутальная айдентика в сочетании с керамогранитными паттернами.

Фирменный стиль имеет модульную структуру. За основу взят круг. Он разбивается и складывается в различные формы, образуя иконки. Отличительная «фишка» фирменного стиля для «Урбаниста» в том, что по форме можно легко отличить тип материала: керамогранит, плитка или мозаика.

На упаковках используется вырубка под каждый тип изделия, что облегчает поиск и навигацию покупателей в торговом зале.

Красота покорит мир: новый косметический бренд от Funky Business

Российские бренды постепенно выходят на международный рынок, и их визуальный образ играет в этом едва ли не главную роль. Так случилось и с косметической линейкой компании Elian.

Комплексной разработкой нового бренда занималось екатеринбургское агентство Funky Business.

Илья Тумайкин, арт-директор Funky Business: Фирменное начертание нашего логотипа свойственно дорогим косметическим средствам. Графика в виде стилизованного традиционного рисунка на упаковке продуктов Elian выделяет бренд на фоне остальных косметических марок и изящно подчеркивает русский характер. Всё это, в сочетании с типографским приёмом в виде нанесения прозрачного лака на чёрную упаковку, позволяют целевой аудитории воспринимать Elian как премиальный бренд.

На выставке Beautyworld Middle East 2018 отметили уникальную упаковку бренда с узнаваемыми русскими узорами, а также высокое качество продукции.

Fabula Branding обновило бренд сырков с пандой

Изначально клиент планировал ограничиться исключительно редизайном упаковки. Однако команда агентства понимала, что этого явно будет недостаточно. Для завершения образа не хватало очевидной и необходимой детали — интересного имени.

Покупатели в отзывах в основном пользовались описательными конструкциями: «сырок с пандой», «панда» и т. д. Значит, уже знакомый аудитории бренд-персонаж должен был появиться и в дизайне, и в нейме.

Новое имя «Ми-Шу!» — доброе, ритмичное и яркое — воплощает в себе и милый образ панды, и эмоцию самого продукта. К тому же, наличие нейма дает производителю возможность расширять линейку и выпускать другие товары под этой же торговой маркой, не ограничиваясь одной позицией.

Преемственный характер дизайна этикетки позволяет сохранить узнаваемость продукта на полке. А вот персонаж стал более современным и обзавелся несколькими трогательными деталями. Например, он знает о всеобщей любви к глазированным сыркам с пандой, и теперь логотип-сердечко помогает Ми-Шу отвечать взаимностью.

«Город — это ты»: Chrome studio подарила бренд Нижнему Новгороду

Ключевым визуальным образом стали цветные картинки с изображением города и его жителей, сделанные в оригинальном и узнаваемом стиле. Подробнее на Sostav.

KP.RU обновил логотип и айдентику в соцсетях

В честь 20-летия сайт KP.RU запустил «мягкий ребрендинг»: скорректировал логотип, добавил новые визуальные элементы в социальных сетях. «Мягкий ребрендинг» предполагает плавное изменение логотипа и фирменного стиля в течение ближайшего года.

Новый лого стал геометричным и максимально простым, что позволило ему быть более читабельным в любом масштабе. Основной элемент (птица) обрел характерный для digital-среды стиль. Цвета логотипа полностью сохранены, одновременно получила развитие монохромная силуэтная вариация, которая более органично смотрится на темных фонах и мелких форматах. Подробнее на Sostav.

«Москино» провело ребрендинг

В новом бренде «Москино» хотело отразить свою богатую историю и применить современный подход, подчеркнув происходящие изменения.

«Мастерская Димы Барбанеля», которая занималась данным проектом, остановилась на сочетании современного подхода к типографике и настроения 1960-х.

В визуальном языке используется контраст черного и белого, свойственный авторскому и документальному кино, без нюансов на уровне колористики и тональности. Демократичный и сдержанный графический язык обеспечивает идентификацию и унификацию. Подробнее на Sostav.

«Связной» после объединения и ребрендинга: новый фирменный стиль и форматы магазинов

Агентство Ctzn создало для «Связного» основные константы фирменного стиля: простой читабельный логотип, анимированный знак (бреве в букве «й»), фирменный уникальный шрифт Svyaznoy Sans с характерными знаками (альтернейтами), а также цветовая палитра. В коммуникации решили уйти от пастельных тонов: на смену им пришли яркие и сильные цвета с базовым фиолетовым. Подробнее на Sostav.