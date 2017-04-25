На улицы города хлынули тонны сока



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В городе Лебедянь Липецкой области обрушилась крыша на заводе ОАО “ЭКЗ Лебедянский”, принадлежащем компании PepsiСo. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС по Липецкой области. Ведомство сообщает о нескольких пострадавших.

В результате обрушения на улицы города хлынули тонны сока, который затем сливался в р. Дон. Фото и видео разлива сладкой реки в социальных сетях публикуют удивленные местные жители.

“В этой связи для определения возможного ущерба, причиненного водному объекту в результате техногенной аварии, на месте происшествия работает Липецкий природоохранный прокурор, специалисты контролирующих органов в сфере природопользования”, - говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.

ОАО “Экспериментально-консервный завод “Лебедянский” принадлежит компании PepsiCo. Предприятие является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Завод выпускает соки марок "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", "Тропикана".