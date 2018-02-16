В рамках соглашений между компаниями будет создана платформа, объединяющая транспортные и логистические услуги

Ретейлер «Магнит», банк ВТБ и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание сервиса по доставке товаров из супермаркета «Магнит», а также объединение транспортных, логистических и банковских услуг, сообщается в пресс-службе ФГУП.

«Почта России» и «Магнит» планируют рассмотреть возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты России», а также скоординировано использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт по широкой сети маршрутов в России. Планируется разработать и внедрить оптимальные онлайн механизмы продажи товаров и услуг, а также совместные программы лояльности в целях повышения качества и удовлетворенности клиентов.

«Реализация меморандума поможет создать технологичный, комплексный формат логистических и почтовых услуг для розницы. Это позволит значительно повысить уровень сервиса и эффективность использования ресурсов как «Почты России», так и компаний-партнёров», – подчеркнул генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов. ВТБ выступит в качестве опорного банка для обслуживания стратегического партнерства.

Документ подписали генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов, председатель правления ВТБ Андрей Костин, и Сергей Галицкий, будучи на момент подписания генеральным директором «Магнита». На церемонии подписания меморандума Андрей Костин отметил, что данное стратегическое партнерство – важный шаг на пути к созданию современной высокотехнологичной платформы, способной объединить лидеров рынка различных отраслей для максимального удовлетворения потребностей клиентов по принципу «одного окна».