Агентство сотрудничает с банком уже 5 лет



Иллюстрация: пресс-служба

В 2017 году агентство instinct продолжит сотрудничать с «Почта Банком». «Почта Банк» был создан группой ВТБ и Почтой России в 2016 году на базе «Лето Банка». Instinct провел для банка несколько рекламных кампаний. С 2016 года лицом рекламы стал актер Сергей Гармаш.

«Первый год работы с «Почта Банком» был одним из самых интересных для нашей команды. «Почта» и «Банк». Казалось бы, что тут может быть вдохновляющего и драйвового? Но на деле оказалось, что работа с этим брендом очень живая, продуктивная и амбициозная. Рады, что и в этом году у нас есть возможность продолжить работу с банком» - отметил Пётр Стерлигов, директор по работе с клиентами в креативном агентстве Instinct.

В этом году банк расширяет свое присутствие в регионах, а также собирается увеличить клиентскую базу, кредитный и депозитный портфели. Агентство должно усилить позиции бренда на рынке и повысить узнаваемость банка.

Креативное агентство Instinct сотрудничает с банком с 2012 года.