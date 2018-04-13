Проектом занимались креаторы из JWT New York

В почерке великих музыкантов всегда есть что-то особенное. Они в порыве вдохновения «на коленке» записывали строчки своих легендарных песен, второпях давали свои автографы толпе поклонников, а некоторые даже писали письма в будущее — так сказать, для потомков.

Французские креативщики Nicolas Damiens и Julien Sens, работающие в JWT New York, реализовали проект по созданию шрифтов на основе почерка своих кумиров.

Почерки пяти музыкантов — Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Гейнсбурга — стали шрифтами для «личного употребления» (без возможности коммерческого использования, например, брендами).

Однако после новости на Adweek сайт проекта, на котором можно было скачать шрифты легендарных музыкантов, был заблокирован его создателями под давлением неких неуполномоченных владельцев авторских прав на наследие музыкантов.

Вместо шрифтов на сайте появился прощальный пост, в котором авторы проекта признаются, что их главным намерением было — вдохновить музыкантов на дальнейшее творчество, ощутить присутствие рядом музыкальных легенд, однако из-за юридических аспектов дела инициативу необходимо закрыть.

Курт Кобейн

fs disable

Дэвид Боуи

fs disable

Джон Леннон

fs disable

Серж Гейнсбург

fs disable

Леонард Коэн