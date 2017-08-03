Оператору показался пошлым и оскорбительным слоган новой кампании сети

Оператор Wi-Fi в московском и петербургском метро ОАО «Максима Телеком» отказался размещать рекламу Burger King из-за пошлости, сообщает пресс-служба сети ресторанов быстрого питания.

На рекламном плакате Burger King изображён стакан с кофе и крупная надпись: «Почему утром стоит?» Ниже мелкими буквами подписано: «…заглянуть в Burger King». В официальном письме представитель «Максима Телеком» попросил изменить рекламный слоган рекламы, поскольку в нынешней версии он может задеть чувства людей, у которых есть соответствующие проблемы со здоровьем.

Однако в компании фастфуда не согласны с решением оператора. «Отказ в размещении данной рекламы – не что иное, как произвол оператора. Мы хотели сказать людям, что по утрам стоит забегать в Бургер Кинг за самым недорогим кофе в городе. Но есть ощущение, что нарисуй мы кляксу с нашим логотипом, «Максима Телеком» и в ней найдет фаллический символ и откажет размещать нас. Будем обращаться в ФАС, надеемся, что там разберутся с ущемлением наших прав как рекламодателя», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Напомним, Burger King славится своим нестандартным подходом к рекламе. Использование завуалированных матерных слов и двусмысленных высказываний характерно для бренда в России: закуска со слоганами «закурячь диалог» или «я тебя раскурячу» уже продавалась ранее в заведениях сети.

