Глобальный обзор рынка от App Annie

По итогам 2017 года Россия вошла в первую пятерку стран по загрузкам приложений, но по валовым расходам потребителей в магазинах приложений к лидерам пока не относится. Количество загрузок из App Store, Google Play и независимых магазинов Android в нашей стране выросло на 30%, говорится в отчете App Annie.

Четыре из пяти ведущих стран по загрузкам — рынки с формирующейся экономикой. App Annie прогнозирует, что по мере их «взросления» будут открываться колоссальные возможности для монетизации. Так, после внедрения в Индии субсидированного безлимитного доступа к 4G сети от Jio число загрузок подскочило на 215%, что позволило ей обогнать США. Однако развитые рынки сохраняют высокие абсолютные показатели загрузок. К примеру, в США пользователи в среднем скачивали по три приложения в месяц, а свыше 70% из них — хотя бы одно в месяц.

В 2017 году расходы потребителей в магазинах приложений превысили 86 млрд долларов, по сравнению с 2015 годом объем рынка более чем удвоился (+105%). Рост расходов будут поддерживать быстрые темпы внедрения смартфонов и приложений на формирующихся рынках, а также способность приложений перетягивать на себя значительную долю «кошелька» потребителей в развитых экономиках. Расходы в магазинах приложений уже на 70% превысили глобальные доходы от живой музыки и записей, на 195% — мировые кассовые сборы, на 70% — доходы от игр на ПК/консолях.

Монетизация на ведущих рынках продолжает стремительно расти. Китай стал настоящим генератором доходов, и темпы роста здесь только ускоряются. По прогнозам App Annie, подобная тенденция повторится и в других формирующихся экономиках — в России, Бразилии и Юго-Восточной Азии.

Вовлеченность пользователей вышла на новый уровень: в 2017 году среднестатистический владелец смартфона ежемесячно открывал около 40 приложений. При этом в большинстве исследованных стран на смартфонах установлено в среднем более 80 приложений. Высокая вовлеченность приведет к более активному взаимодействию с клиентами, повысит их удовлетворенность и пожизненную ценность (LTV), считают аналитики.

В среднем потребители проводят в Android-приложениях по 3 часа в день. С 2015 года этот показатель вырос более чем на 30%. Анализ выбранных рынков показал, что пользователи смартфонов проводят в нативных приложениях в 7 раз больше времени, чем в мобильных браузерах, и заходят в них в 13 раз чаще. Это открывает перед бизнесом большие возможности.

У некоторых компаний значительная доля продаж приходится на мобильные каналы, а конверсия в приложениях втрое выше, чем в мобильных браузерах. Так, у пиццерии Domino в Великобритании через приложение осуществляется почти 50% онлайновых продаж, а у авиакомпании EasyJet к пятилетней годовщине с помощью приложения бронировалось 20% билетов.

В App Annie подтверждают, что распространение финансовых приложений набирает обороты. На мобильных платформах осуществляется все больше финансовых операций, в Индонезии, Бразилии и России рост опережает общие темпы развития индустрии приложений. Сейчас пользователям доступен полный спектр финансовых услуг — от онлайн-платежей и переводов до POS-терминалов, от ведения бюджета до управления инвестициями и проверки кредитоспособности. В Lloyds заявляют, что приложение позволяет оказывать более персонализированное банковское обслуживание, поэтому компания планирует во всех своих действиях ориентироваться на мобильную платформу.

На разных рынках росла аудитория у приложений финтех-компаний. Они предлагают клиентам четкое и удобное обслуживание (слабое место для многих банков) в таких областях, как агрегация счетов, платежи и управление инвестициями. В частности, собственный сервис платежей есть у Apple, и доступ к нему можно получить через iMessage, Siri, Apple Pay и контакты.

Быстрый рост цен на криптовалюты привел к созданию новой категории приложений, которые позволяют отслеживать динамику цен, вести счета и торговать валютами где и когда угодно. Показатели приложений по работе с криптовалютами тесно связаны с ценами активов и воодушевлением покупателей.

Что касается приложений для розничной торговли, то здесь открываются все более широкие возможности вовлечения и монетизации. Одновременно ритейлеры, сочетающие онлайновые и оффлайновые каналы, ощущают давление со стороны изначально цифровых участников рынка. В приложениях изначально цифровых ритейлеров на одного пользователя приходилось более чем вдвое больше сеансов в месяц, и в целом за последние два года темпы роста у них были выше.

Возможности мобильного шопинга продемонстрировал ноябрь 2017 года — самый значительный месяц в его истории. В День холостяков (11 ноября2017 года) AliExpress занял первое место по загрузкам среди приложений категории «Покупки» в 69 странах на iPhone и в 38 странах на Android-смартфонах, что придало этому событию глобальный характер. Все дни, в которые загрузки приложений для покупок занимали первую позицию в Китае, Великобритании, США и по всему миру, — это либо День холостяков, либо соседние дни.

Во время праздников мобильный маркетинг играет как никогда важную роль. По данным App Annie, на органический трафик приходится 65% загрузок в App Store. В ноябре 2017 года объем поиска ключевого слова Black Friday по сравнению с тремя предыдущими месяцами вырос на 115%. Но рейтинг сложности этого ключевого слова с августа 2017 года также вырос на 185% — значит, его задействуют многие издатели. Чтобы удержаться на плаву, компаниям необходимо удвоить усилия по ASO-оптимизации, а также обращаться к платной поисковой рекламе в магазинах.

Игры — по-прежнему основной драйвер роста индустрии приложений. Потенциал монетизации продолжает расти, игры охватывают все более широкую базу пользователей. Большая часть времени в играх приходится на людей старше 25 лет. Лидером по количеству загрузок игр на App Store и Google Play стала компания Vivendi, владелец мобильных игр Gameloft — она генерирует на всех платформах 2,5 млн загрузок ежедневно.

Удачный год выдался для Honor of Kings — благодаря популярности в Китае. По итогам IV квартала2017 года игра от Tencent стала самой используемой игрой в мире. Удвоила усилия на мобильном рынке франшиза Lineage — и смогла пробиться в число самых кассовых.

По прогнозам App Annie, в 2018 году Китай сохранит ведущую позицию по показателю затрат пользователей в магазинах приложений. По показателю затрат времени на Android-устройствах будут лидировать формирующиеся рынки во главе с Индией и Бразилией.