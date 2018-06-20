Мобильный оператор разместил анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах Gallery в Москве

Федеральный мобильный оператор Yota поддержал болельщиков российской сборной по футболу, которые были шокированы результатами матча. Накануне, сразу после завершения матча с командой Египта, оператор разместил анимированные ролики более чем на 100 диджитал-экранах оператора наружной рекламы Gallery в Москве.

«Мы тоже в шоке!», — прокомментировали директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко и PR-директор Yota Ольга Алексеева.

Ролики содержат эмодзи, которые отражают эмоции российских болельщиков по итогам матча. Слоган кампании гласит «Когда переполняют эмодзи».