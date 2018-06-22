Самое главное спортивное событие недели – выход сборной России в плей-офф мундиаля

Чемпионат мира стал одним из самых популярных событий недели у пользователей интернета. Наибольшее количество запросов, сделанных на русском языке о матчах первой недели ЧМ-2018, касалось двух игр с участием сборной России, сообщает РБК со ссылкой на данные Google.

Самое главное спортивное событие недели — выход сборной России в плей-офф Чемпионата мира по футболу. Команда России в матче открытия разгромила Саудовскую Аравию 5:0, а во второй игре одолела Египет 3:1. Среди игр, в которых сборная России участия не принимала, наибольший интерес у русскоязычной аудитории вызвали два топ-матча первой недели Ч М Испания — Португалия и Германия — Мексика, а также игра соперников сборной России Уругвая и Египта.

Футбольное первенство последние две недели лидирует по популярности и среди пользователей соцсетей. Хештеги и ключевые слова, например, «чемпионат мира» или «Россия — Египет», регулярно оказываются в списке самых популярных в твитах, написанных на русском языке. Чаще всего российские пользователи Twitter делают патриотические твиты в поддержку своей сборной либо комментируют ход матча. В Twitter также активно обсуждают и футбольных комментаторов, в частности Василия Уткина, который прекратил сотрудничество с «Первым каналом».

В Россию приехали любители футбола со всех континентов — всего, по данным FIFA, на матчи ЧМ-2018 было выпущено более 2 926 172 билетов. К 19 июня было распределено более 2,6 млн билетов, около 58 тыс билетов предназначены для VIP-гостей FIFA и руководства России, журналистов и фотографов (более 87 тыс.), коммерческих партнеров FIFA (167 тыс.). Основными покупателями стали жители России, которые приобрели 36% от общего числа.

Среди покупателей из зарубежных стран доминируют представители Южной и Северной Америки. При этом больше всего — 3,7% билетов — среди иностранцев приобрели граждане США, чья сборная не смогла пройти отборочный турнир.

Однако не обошлось и без скандалов. Как рассказали профессиональные билетные спекулянты, часть билетов на матчи они получили благодаря связям в Российском футбольном союзе, который получил от FIFA билетный пакет для распределения среди своих членов. В результате почти на всех играх первой недели ЧМ-2018 наблюдался аншлаг: средняя посещаемость матчей составила 48,5 тыс. зрителей, то есть 96% от вместимости арен. Небольшой скандал случился после игры Египет — Уругвай, прошедшей в Екатеринбурге. На матче присутствовали 27 тыс. зрителей — 82% от вместимости стадиона. Проведенное FIFA расследование показало, что причиной стала неявка на матч владельцев билетов, которые получили их от партнеров международной организации.