Рассказываем, какие работы будут представлять Россию на международном фестивале креативности в Каннах





Объявлены результаты российского отборочного конкурса молодых креаторов Young Lions 2017. Победители в номинациях Media, Film, Print, Design, Cyber и PR в июне будут представлять Россию на международном фестивале креативности Cannes Lions. Чистая вода и детская благотворительность – темы работ участников конкурса в этом году.

Завершился отборочный тур Young Lions Russia 2017. В конкурсе принимало участие 114 молодых талантливых рекламистов (57 команд в 6 номинациях: Media, Film, Print, Design, Cyber, PR). Во второй тур прошли 22 лучшие команды. Традиционно участники получают брифы фестиваля Cannes Lions предыдущих лет.

Организация Pump Aid, которая занимается обеспечением чистой воды самых бедных районов Африки, предоставила бриф для номинаций Film, PR, Media и Cyber. Творческие команды должны были повысить осведомленность о важности работы Pimp Aid и привлечь пожертвования.

В качестве задания для номинации Print был выбран бриф 2010 года от одной из крупнейших и старейших детских организаций Plan. Команды должны были мотивировать аудиторию спонсировать 15 £ в месяц на обучение, питание и медицинскую помощь одной девочки. Деньги должны пойти не непосредственно к ребенку, а на финансирование проектов в стране, где он живет.

Участники номинации Design должны были создать айдентику для организации Opportunity Knocks. Ежегодно выпускники сталкиваются с проблемой пытаясь найти работу. Фестиваль Cannes Lions с помощью Opportunity Knocks хочет помочь молодым людям решить эту проблему, и приглашает выпускников в творческое сообщество Cannes Lions, где их талант точно заметят и оценят.

Young Lions Russia поддерживал в этом году фотобанк Depositphotos. Участники конкурса могли пользоваться 60-миллионной базой фотографий и графики, а также получить советы об эффективных визуальных решениях. Как отмечают организаторы фестиваля и сами участники, борьба в некоторых номинациях в этом году была очень напряженной. Победители Print, Media и Cyber опередили своих соперников всего на несколько голосов.

«В категории «Принт» борьба была напряженной. Все решил буквально один голос. И нашим победителям теперь предстоит сделать серьезный рывок, чтобы их превосходство в Каннах не подставили под сомнение. Желаю ребятам удачи!», - отмечает Анастасия Бухонкина, Head of Art and Design Geometry Global Moscow.

Победителями российского конкурса Young Lions стали:

CYBER

Сергей Плешков, TPPT Creative Agency

Иван Власов, Leo Burnett Moscow

FILM

Степан Дуров, Cheil Russia

Алексей Алмазов, Leo Burnett

PRINT

Мария Куприянова, JAMI

Диана Белянина, JAMI

PR

Сергей Илюхин, makelove agency

Павел Жуков, makelove agency

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DESIGN

Алексей Кальян, Bootleg BBDO

Арсен Моллакаев, Bootleg BBDO

MEDIA

Никита Кумачовс, Red Keds

Дарья Давиденко, Future Action Agency

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Карина Огаджанян, вице-президент Коммуникационной группы TWIGA, член жюри Cannes Lions 2014 года, официальный представитель Health Lions

Каннский Фестиваль креативности – один из самых важных конкурсов для творческих людей в современном маркетинге и рекламе. Россия традиционно не является сверх креативной державой, как например внезапно ставшие таковыми несколько стран Латинской Америки. Но мы продолжаем попытки и нам все чаще удается.



Работа нового поколения креативной индустрии в рамках отбора к конкурсу Young Lions – это существенная подготовка новых кадров, которым предстоит развить каннские начинания, сделанные первопроходцами рекламного рынка России. В этом году среди поданных работ отмечу выросший потенциал с точки зрения дизайна/ оформления своих работ, умение сформулировать основную креативную идею в 10 слайдах, мышление в рамках заданного брифа. Пусть идут дальше и побеждают в Каннах. Рано или поздно мы станем яркой, самобытной, креативной державой, а пока мы лишь находимся в поисках своего индивидуального почерка





Олег Туманов, Исполнительный креативный директор в Geometry Global Moscow

Я очень рад тому, что у нас получается общими усилиями, совместно с Российским Каннским подразделением, организовывать подобные отборы – это очень важно для представления нашей страны на международном уровне. Уровень участников приятно удивил, а победители однозначно готовы побороться на первые места Каннского фестиваля. Спасибо всем, кто участвовал. Давайте не забывать, что в наших силах менять международное мнение о российском креативе и делать это нужно именно на таких конкурсах.





Андрей Пауков, основатель креативного видео агентства Zebra Hero, бронзовый победитель конкурса Young Lions FILM Cannes Lions 2015 года

В номинации Film была настоящая рубка. Очень приятно, что ребята были супер вовлечены, очень старались и переживали. После первого тура мы даже собирались все вместе и разбирали каждую работу. Надеюсь, это принесет свои плоды в Каннах. Степа, Леша, удачи!







Ольга Вяткина, CEO агентства FACES