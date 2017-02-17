16 февраля в Digital October стартовал 26-й Международный фестиваль рекламы Red Apple. На главном российском фестивале рекламы и креатива можно посетить различные секции, воркшопы и дискуссии с настоящими звездами рекламной индустрии. А вчера вечером прошла первая церемония награждения за работы в таких номинациях, как дизайне, digital, печатной и наружной рекламе.
В первый день фестиваля организаторы приговили для гостей увлекательную и разнообразную программу. Традиционно посетителей ждали дискуссионные панели и лекции ведущих рекламистов и бизнес-стратегов. В рамках Red Apple прошли воркшопы Boost your creativity, новый формат для московского рекламного фестиваля.
Вчера гости могли поучаствовать в мастер-классах на тему управления голосом и скетчноутинга. Кроме того, на Red Apple разбирались такие успешные кйсы, как «Злейший воппер» от Burger King и Fistashki, «Солнце для лучшего друга» от BBDO Moscow и Pedigree и «Почта банк» от Instinct. Авторы презентовали свои работы и рассказали, как велась работа над кейсом.
Но главное событие первого дня – это, конечно, церемония награждения победителей в категориях: Дизайн, Принт, Наружная реклама и Digital. В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ПОДРОБНЕЕ о жюри.
Золото
Агентство: Suprematika
Работа: Grut
Серебро
Агентство: DDVB
Работа: Особое детство: Единство Непохожих
Бронза
Агентство: Province Studio
Работа: Artel Troika
Агентство: Province Studio
Работа: Heatherglade
Бронза
Агентство: Cheil Kazakhstan
Работа: Underwear
Бронза
Агентство: BIG4
Работа: Зато у нас хороший офис
Серебро
Агентство: GOOD Moscow
Работа: Сбербанк Улицы
Бронза
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_DEALER
Агентство: Ogilvy & Mather Czech Republic
Работа: The Dying Poster
Серебро
Агентство: VOZDUH advertising agency
Работа: Дома бездомных
Агентство: GOOD Moscow
Работа: Сбербанк Улицы
Бронза
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: Radio cheating
Агентство: Mindshare
Работа: Likeable Discount
Агентство: РА "Восход"
Работа: С крабом круче
Агентство: Instinct
Работа: Instead of Cafe
Агентство: РА "Восход"
Работа: 4G Radio
Золото
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: pUp syndrome
(а также бронза в категории Online video campaign)
Агентство: Friends Moscow
Работа: NMD_LIVE
(а также бронза в категориях Social media campaigns, Online video campaign)
Бронза
Агентство: Ark Connect
Работа: "Чехов жив"
Агентство: Mindshare
Работа: Likeable Discount
Агентство: Leo Burnett Moscow
Работа: Instahouse
Агентство: РА "Восход"
Работа: "С крабом круче"
Агентство: Friends Moscow
Работа: Million ruble delicate wash
Золото
Агентство: Tutkov Budkov
Работа: S7 Airlines & OK GO #GravitysJustAHabit
(а также серебро в категории Internet video и бронза в категории Branded content)
Агентство: Red Pepper
Работа: Piter by Bushe Bakery
Серебро
Агентство: Instinct
Работа: Instinct Agency Website
Агентство: Publicis Russia
Работа: Little Big Show
(а также бронза в категории Branded content)
Агентство: Great Advertising Group
Работа: Аукцыон На Солнце
Бронза
Агентство: Hungry Boys
Работа: #HatePiano
Агентство: Re:evolution
Работа: MegaFon. Game of Thrones: BlackOut
(а также бронза еще в одной категории Branded content)
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: pUp syndrome
Агентство: РА "Восход"
Работа: С крабом круче
Агентство: BBDO Russia Group
Работа: pUp syndrome
Агентство: RTA
Работа: Kid Friendly