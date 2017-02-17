Завершился первый день международного фестиваля рекламы





16 февраля в Digital October стартовал 26-й Международный фестиваль рекламы Red Apple. На главном российском фестивале рекламы и креатива можно посетить различные секции, воркшопы и дискуссии с настоящими звездами рекламной индустрии. А вчера вечером прошла первая церемония награждения за работы в таких номинациях, как дизайне, digital, печатной и наружной рекламе.

В первый день фестиваля организаторы приговили для гостей увлекательную и разнообразную программу. Традиционно посетителей ждали дискуссионные панели и лекции ведущих рекламистов и бизнес-стратегов. В рамках Red Apple прошли воркшопы Boost your creativity, новый формат для московского рекламного фестиваля.

Вчера гости могли поучаствовать в мастер-классах на тему управления голосом и скетчноутинга. Кроме того, на Red Apple разбирались такие успешные кйсы, как «Злейший воппер» от Burger King и Fistashki, «Солнце для лучшего друга» от BBDO Moscow и Pedigree и «Почта банк» от Instinct. Авторы презентовали свои работы и рассказали, как велась работа над кейсом.

Но главное событие первого дня – это, конечно, церемония награждения победителей в категориях: Дизайн, Принт, Наружная реклама и Digital. В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ПОДРОБНЕЕ о жюри.

Communication Design

Золото

Агентство: Suprematika

Работа: Grut

Серебро

Агентство: DDVB

Работа: Особое детство: Единство Непохожих

Бронза

Агентство: Province Studio

Работа: Artel Troika

Агентство: Province Studio

Работа: Heatherglade

Print Advertising

Бронза

Агентство: Cheil Kazakhstan

Работа: Underwear

Print Advertising Craft

Бронза

Агентство: BIG4

Работа: Зато у нас хороший офис

Outdoor Advertising

Серебро

Агентство: GOOD Moscow

Работа: Сбербанк Улицы

Бронза

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: Ogilvy & Mather Czech Republic

Работа: The Dying Poster

Media Projects

Серебро

Агентство: VOZDUH advertising agency

Работа: Дома бездомных

Агентство: GOOD Moscow

Работа: Сбербанк Улицы

Бронза

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Radio cheating

Агентство: Mindshare

Работа: Likeable Discount

Агентство: РА "Восход"

Работа: С крабом круче

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: РА "Восход"

Работа: 4G Radio

Digital Advertising (Campaigns)

Золото

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

(а также бронза в категории Online video campaign)

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

(а также бронза в категориях Social media campaigns, Online video campaign)

Бронза

Агентство: Ark Connect

Работа: "Чехов жив"

Агентство: Mindshare

Работа: Likeable Discount

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: Instahouse

Агентство: РА "Восход"

Работа: "С крабом круче"

Агентство: Friends Moscow

Работа: Million ruble delicate wash

Digital Advertising (Interactive Tools)

Золото

Агентство: Tutkov Budkov

Работа: S7 Airlines & OK GO #GravitysJustAHabit

(а также серебро в категории Internet video и бронза в категории Branded content)

Агентство: Red Pepper

Работа: Piter by Bushe Bakery

Серебро

Агентство: Instinct

Работа: Instinct Agency Website

Агентство: Publicis Russia

Работа: Little Big Show

(а также бронза в категории Branded content)

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Аукцыон На Солнце

Бронза

Агентство: Hungry Boys

Работа: #HatePiano

Агентство: Re:evolution

Работа: MegaFon. Game of Thrones: BlackOut

(а также бронза еще в одной категории Branded content)

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: РА "Восход"

Работа: С крабом круче

Спецприз: Прорыв года

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Спецприз: За добро

Агентство: RTA

Работа: Kid Friendly