Подведены итоги профессиональной премии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!

17 февраля 2018 года в Москве подвела итоги профессиональная премия событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema! В числе призеров оказались более 50 проектов российских и международных участников.

Экспертное жюри премии Best Experience Marketing Awards!, в состав которого вошли более 80 экспертов, определили лучшие проекты в 23 номинациях. Гран-при bema! получил проект «Всероссийская неделя слепоглухих», реализованный агентством «Счастливые люди».

Рекордсменом по количеству наград стало агентство интегрированных коммуникаций Louder — сразу 7 призовых мест. Управляющий партнер и основатель Анна Антонова прокомментировала проекты победителей bema! для Sostav.ru.

ЛУЧШЕЕ РОАД-ШОУ

1. AMAROK HERO

«Сильный кейс с хорошей коммуникационной стратегией. Жаль, что сегодня количество хештегов снизилось до 1000, но это поле для будущей работы. Вписать в подобный бюджет такую обширную географию, диджитал активации и звезд — непростая задача. Думаю, компания Volkswagen доложена быть довольна эффективностью данного проекта».

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ KFC BATTLE

3. НА ПУТИ К ЦЕЛИ С МОТОРНЫМ МАСЛОМ SHELL RIMULA

ЛУЧШЕЕ ВЫЕЗДНОЕ СОБЫТИЕ

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ 2017

«Я приклоняюсь перед каждым агентством, которое решается взяться за благотворительные и социально важные проекты. Это значит выделить не только человеческий ресурс, но ещё и отказаться от потенциальных прибыльных проектов на период реализации. Вокруг так много людей, нуждающихся в помощи, и проблем, требующих широкой огласки, что каждая инициатива идёт в зачёт. Спасибо агентству „Счастливые люди“ за добрые дела».

2. КЛУБ ОПЕРАТОРОВ

3. ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЗОЛОТЫЕ СЛЕДЫ МЕГАФОНА»

ЛУЧШЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ 2017

«О значимости проекта „Всероссийская неделя слепоглухих“ можно говорить очень долго. Мне хотелось бы подчеркнуть саму номинацию „Лучшее социальное событие“, где не может быть проигравших. Это прекрасно, что в нашем очень нелегком бизнесе есть место и награды за проекты, где главный KPI — это помощь».

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ #ПЛЫВИВОБЛАГО

3. GROUND OF DREAMS

ЛУЧШЕЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ «DARK MARKET»

1. ЗАПУСК MARTINI ASTI VINTAGE

«Наши dark market проекты заняли вторую и третью позицию. Приятно делить первенство с игроком, который хорошо разбирается в стиле и качестве, а также специфике продвижения алкоголя в условиях жестких ограничений. За плечами 2D marketing solutions много изысканных мероприятий. Ребята вовремя подхватили всеобщую любовь к иммерсивным мероприятиям и здорово вписали театральные сцены в лонч продукта».

2. КУБОК ЛОУСОНА

3. LA MAISON RÉMY MARTIN

ЛУЧШИЙ ФЕСТИВАЛЬ

1. FACES&LACES

«Более десяти лет назад команда FACES&LACES придумала нужный для Москвы формат и собрала вокруг себя самую прогрессивную молодежь: лучших стрит-арт художников, перформеров и классные лайфстайл бренды. Команда с первого дня и с каждым годом удивляет нас все больше и открывает городу актуальные проекты. Наша дружба с Faces&Laces началась много лет назад с проекта интерактивной аудио-видео инсталляции Louder Faces. После этого мы реализовали большое количество спонсорских интеграций вместе с командой FACES&LACES. Делать фестиваль самостоятельно, не имея спонсоров-инициаторов — большой вызов, особенно в условиях нашего рынка. Я восхищена тем, что ни при каких сложностях ребята не сдаются и всегда выполняют свои обязательства. F&L — это любовь!».

2. ВЫСОКОГОРНЫЙ КАРНАВАЛ BOOGELWOOGEL

3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «РОСТЕХ»

ЛУЧШЕЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

1. LEXUS DOME

«Стильный, красивый и интеллигентный проект LEXUS DOME! Здорово, что все созданные инсталляции и само пространство работали длительное время, что позволило увеличить и охватить самые разные аудитории. Это отразилось и в эффективности — особенно удивил показатель повышения лояльности к бренду. Молодцы и хороший пример для конкурентов».

2. AUDI A5 LAUNCH: AI VS YOU

3. AMAROK HERO

Специальные номинации. ЛУЧШАЯ КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

1. AUDI A5 LAUNCH: AI VS YOU

«Departament который год удивляет своими высокотехнологичным идеями. Здорово, что на рынке есть клиенты, готовые довериться агентству и вложить хороший бюджет ради wow-эффекта. Такие проекты запоминаются продюсерами на всю жизнь и ради таких шоу стоит идти в event-бизнес».

2. LEXUS DOME

3. ВЫСОКОГОРНЫЙ КАРНАВАЛ BOOGELWOOGEL

Специальные номинации. ЛУЧШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. AUDI A5 LAUNCH: AI VS YOU

«Все три победителя — очень достойные проекты. Проект Departament для AUDI можно назвать самым ярким автомобильным кейсом прошлого года. Также, пользуясь специальной номинацией „Лучшее использование инновационных технологий“, хочется отдать должное Silva Sveta. Это одна из любимых команд #louderpeople для совместного творчества. Ребята создали невероятные инсталляции для AUDI и Lexus. Такие команды двигают event-индустрию вперед, наполняют ее светом и создают очень громкие проекты».

2. LEXUS DOME

3. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ АСТАНА ЭКСПО 2017

ГОРОДСКОЕ / ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «РОСТЕХ»

"Сделать красивое городское мероприятие — задача не из простых. Фейерверки — хороший козырь. Это всегда очень эмоционально и ярко. Но если говорить глобально и перспективно, то хочется верить, что крупные компании найдут креативную альтернативу фейерверкам и станут примером отказа от выброса химических веществ в окружающую среду".

2. ALХИМИЯ СВЕТА

3. КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ

ЛУЧШЕЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

1. ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ АСТАНА ЭКСПО 2017

«Конечно же, „Церемония открытия астана экспо 2017“ — это мой личный фаворит. Боюсь представить, сколько стресса и бессонных ночей пришлось выдержать продюсерам! Высокая ответственность и огромная команда — каждому низкий поклон. Сделать мероприятие такого уровня на строящейся площадке в кратчайшие сроки могут только профессионалы».

2. SAP ФОРУМ 2017 — ОТКРЫТИЕ

3. ЦЕРЕМОНИИ III ЗИМНИХ ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГР

ЛУЧШЕЕ ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ

1. ЯРМАРКА ШАНСОВ. ЛЕРУА МЕРЛЕН

«Отличный кейс достойный победы в номинации „Лучшее деловое событие“. Мероприятие, которое без крупных вложений позволило получить высокую эффективность. 450 участников — это очень высокий показатель, который говорит о профессиональном скаутинге».

2. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ММФ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» 2017

3. WINTER EVENT FORUM

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРОДУКТА (*КРОМЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ)

1. ЗАПУСК VK MOBILE НА VK FEST 2017

«Сложно оценить победителя этой номинации. Презентация продукта на фестивале с потенциальной аудиторией — это почти всегда хорошая идея, приносящая высокие показатели эффективности. Сделать интеграцию в собственный фестиваль, исключив конкурентов, значительно уменьшает какие-либо риски для продукта».

2. ИНТЕГРАЦИИ BEEPCAR В ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ

3. ПРЕМЬЕРА NOKIA 3310, NOKIA 3, NOKIA 5, NOKIA 6

ЛУЧШАЯ СПОНСОРСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

1. АЛЬФА-БАНК НА ФЕСТИВАЛЕ ALFA FUTURE PEOPLE

«Альфа-Банк основательно взялся за молодую ЦА и работает с ней качественно, системно и при любой погоде. 2017 год был непростым для организаторов проекта. Продюсеры Louder вместе с ними топтали грязь на полях Нижнего Новгорода, согреваясь под музыку всемирно известных диджеев. Непогода не смогла испортить атмосферу, музыка объединяет!».

2. ЗАПУСК VK MOBILE НА VK FEST 2017

3. АЭРОФЛОТ_СПОНСОРСКИЙ МАТЧ В МАНЧЕСТЕРЕ

Специальные номинации. ЛУЧШЕЕ ГИБРИДНОЕ СОБЫТИЕ

1. КУБОК ЛОУСОНА

«Зашкаливающие результаты для dark market кампании. Мы не первый год работаем с аудиторией виски William Lawson’s и построили кампанию на глубоком исследовании аудитории бренда. Мы решили вести себя так, как этого хочет ЦА, тем более, что идея соответствовала бесцеремонному характеру William Lawson’s. Наши креаторы и продюсеры хорошенько повеселились при создании и реализации кампании, объединившей киберфутбол, пранки и мужскую дружбу».

2. EPAM SEC

3. ФЕСТИВАЛЬ СТРИМ-КУЛЬТУРЫ СТРИМФЕСТ

ЛУЧШЕЕ ПРЕСС-СОБЫТИЕ

1. ЗАПУСК MARTINI ASTI VINTAGE

«О событии D2 Marketing Solutions мы уже говорили, поэтому хотелось бы обратить внимание на серебряного победителя. Проект, который не просто активировал прессу, а был нацелен на журналистское сообщество и внес свой вклад в развитие индустрии. Приятно видеть такие осмысленные кейсы».

2. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС TECH IN MEDIA'17

3. LA MAISON RÉMY MARTIN

ЛУЧШАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

1. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ EUBEA 2016

«Организация профильного фестиваля — дело малобюджетное и очень непростое, ведь гостями станут те, кто делает лучшие мероприятия страны, а в данном случае Европы. Церемония EUBEA 2016 была сделана очень торжественно и качественно. Мы на этой сцене стояли и нам понравилось».

2. ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕГАФОРУМ ORIFLAME РОССИЯ 2017

3. ЦЕРЕМОНИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 2017»

ЛУЧШЕЕ КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ

1. 3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ САММИТ SAP

«Хороший пример организации В2 В события — свежая качественная площадка и внимание к деталям в сумме создали четко спродюсированное и лаконичное мероприятие».

2. ALFA BUSINESS WEEK

3. EPAM SEC

ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

1. КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ

«Очень хочется верить, что Санкт-Петербург продолжит инвестировать в проект. Более того, хочется, чтобы другие города-миллионники последовали примеру и положили начало интеллигентным событиям на центральных площадях».

2. СУПЕРФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ KFC BATTLE 2017

3. 8-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРОФЕСТ»

ЛУЧШЕЕ КЛИЕНТСКОЕ СОБЫТИЕ

1. РУССКИЕ СЕЗОНЫ MICHELIN

«Интересный креативный заход и красивая режиссура. Удачное сочетание классического контента, которым было наполнено мероприятие и технологий, таких как 3D mapping. Сделано элегантно и со вкусом».

2. REDX. СЕРИЯ КЛИЕНТСКИХ ВЕЧЕРОВ REDDAY.

3. 3-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ САММИТ SAP

Специальные номинации. ЛУЧШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ / КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

1. AMAROK HERO

«Рада отметить, что именно AMAROK HERO стал конкурентом проектов Louder в категории „ЛУЧШЕЕ ПРОДВИЖЕНИЕ“. Проект действительно сильный. „Лучшее продвижение“ принято судить по эффективности. Судя по цифрам, вовлечение в кампанию для виски William Lawson’s было выше».

2. КУБОК ЛОУСОНА

3. GROUND OF DREAMS

Специальные номинации. ЛУЧШЕЕ СОБЫТИЕ БЮДЖЕТОМ ДО 500 000 РУБ

1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ #ПЛЫВИВОБЛАГО

«Фонд сделал большое дело, не только для участников этого года. Он дал надежду и другим спортсменам исполнить свою мечту. Для таких кейсов не так важны медиа охваты и лояльность к бренду как количество счастливых лиц».

2. BEETALX

3. ФЛЕШМОБ «РАСЦВЕТАЙ КАЗАНЬ»

ЛУЧШАЯ АКТИВАЦИЯ ДЛЯ БРЕНДА (*КРОМЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ)

1. ВЫСОКОГОРНЫЙ КАРНАВАЛ BOOGELWOOGEL

«Очень порадовал проект — команда придумала забавную идею и смогла убедить спонсоров профинансировать ее. Более того, результат вышел потрясающий! Большие молодцы!».

2. ФЕСТИВАЛЬ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЕРЕГ»

3. «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» — СЕРИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ

ЛУЧШЕЕ HR-СОБЫТИЕ

1. BEETALX

«Сотрудникам всех компаний всегда полезно высказаться, выйти из тени, поделиться своей мотивацией с коллегами. BEETALX сделал из очередного годового собрания всеми любимый формат ТЕDx, дав возможность каждому почувствовать себя спикером и лидером».

2. ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ ЕВРОПЛАН

3. LEGO ГОРОД MAIL.RU GROUP

ЛУЧШЕЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ KFC BATTLE

«Достойная и высокая цель — дать молодежи возможность заявить о себе. Задавшись высокой целью KFC сделал емкий лайфстайл проект. Неожиданный маркетинговый ход для фаст-фуд бренда».

2. «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» — СЕРИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ

3. ТУРНИР «КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЛИГА LEAGUE OF LEGENDS»

ГРАН-ПРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ 2017

«Все проекты-победители достойны золотых побед и Гран-при, но bema! 2017 отличила осмысленность кейсов. Даже если мы не говорим о строго социальных проектах, которых не мало во всех номинациях, благородные цели есть в креативной идее почти каждой кампании. Это прекрасно. Продюсеры теперь могут создавать не просто мероприятия, а влиять на формирование культуры. С каждым годом таких event-энтузиастов все больше и это очень радует. Вместе мы двигаем вперед не только рынок событийного маркетинга, но и делаем свой небольшой вклад в будущее».