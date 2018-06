Награды вручались в категориях Innovation, Product Design, Creative Data, PR, Direct, Media, Social & Influencer

Четвертый день Cannes Lions завершился и принес еще одну награду России. В категории Media бронзового Льва завоевала работа «1 „Аф“ класс» (1st Grrrade), созданная Mars и BBDO Russia Group Moscow. Она была представлена в номинации Use of Branded Content created for Digital or Social.

Кампания бренда Pedigree включала специальный обучающий курс, онлайн-курс и документальный фильм. На протяжении шести недель команда профессионалов работала с детьми, желающими «завести собачку». Таким образом бренд дал понять, что животное в доме — это не каприз, а осознанное решение.

Гран-при Innovation Lions

MY LINE Powered By Google. Министерство коммуникаций и информации Колумбии / Mullenlowe SSP3 Bogota

Проникновение интернета в Колумбии достигло исторического максимума, однако жителям отдаленных районов остается только мечтать о доступе к Сети. Проект My Line, запущенный в апреле 2018 года, был призван решить эту проблему. По крайней мере, частично. My Line позволяет «погуглить» что угодно с помощью обычного кнопочного телефона. Для этого достаточно позвонить по номеру 6000913, задать вопрос голосовому помощнику Google Assistant и получить ответ. Грубая простота кейса заставила жюри задаться вопросом, почему никто не сделал этого ранее. Они даже гуглили, чтобы узнать — было ли что-то похожее.

Председатель жюри Innovation Lions, вице-президент Apple по маркетингу и коммуникациям Тор Мирэн, особо отметил работу, которая получила золото. Это линейка гаджетов для слабовидящих и слепых людей от Dot Incorporation. Линейка включает умные часы Dot Watch, устройство для потребления digital контента Dot Mini, а также два прототипа: Dot Pad и Dot Public. Все они преобразуют информацию в шрифт Брайля. Технология интересна тем, что ее можно применять в безграничном количестве продуктов.

Гран-при Product Design Lions

Kingo. Kingo / Ogilvy Colombia Bogota

Еще один проект для забытых богом регионов. Энергетическая компания Kingo создала портативную солнечную электростанцию и программное обеспечение Ant, которые позволяют людям покупать электричество в необходимых количествах — на день, на месяц или на год. И стоит оно вдвое дешевле свечей и керосина. Электричество продается по предоплате, заплатить за него можно даже в небольшом магазине. Покупатель получает уникальный PIN-код, вводит его на устройстве, после чего может пользоваться генератором. Покупать какое-либо оборудование не требуется. Сейчас Kingo обеспечивает энергией 50 тысяч семей в Гватемале и Колумбии.

Жюри Design Lions обращало внимание на два фактора: соответствие брифу и способность менять мир к лучшему. В итоге гран-при получил кейс, который будут помнить и через 10, и через 20 лет — он как guiding light в категории. Самые крутые работы в ней были наполнены духом эксперимента.

Гран-при Creative Data Lions

JFKunsilenced. The Times / News UK & Ireland | Rothco / Accenture Interactive Dublin.

Газета Times в рамках имиджевой кампании Find your voice воссоздала речь Джона Ф. Кеннеди, которую тот планировал произнести в Далласе, но не успел — его жизнь оборвал роковой выстрел. Спустя 55 лет специалисты CereProc смогли обработать 831 фрагмент аудиозаписей Кеннеди и с помощью искусственного интеллекта представили, как бы она звучала. The Dallas Trade Mart Speech — первый проект подобного рода.

Жюри искало кейс, который будет вдохновлять будущих участников категории. Сам проект кажется просто аудиофайлом, но те технологии, которые они использовали, очень интересны. В частности, ее уже начали использовать для синтеза голоса у больных с БАС.

Гран-при PR Lions

Trash Isles. Plastic Oceans / Ladbible / AMVBBDO, London

Проект, направленный против загрязнения океана пластиковыми отходами. Дизайнеры создали флаг, валюту, паспорт и почтовые марки Мусорных островов. Задачей кампании было проинформировать людей о масштабе проблемы и привлечь внимание ООН.

Оценивались следующие критерии: влияние идеи, наличие социальной составляющей, способность вовлекать, развлекать и вызывать эмоции. Работа-победитель словно наделяет правом голоса саму природу, говоря от ее имени, при этом она мастерски сделана.

Гран-при Direct Lions

Palau Pledge. Palau Legacy Project | Host/Havas Sydney

Острова Палау в Тихом океане привлекают туристов. Однако туризм не только польза для экономики, но и неблагоприятное воздействие на местную природу. Палау одними из первых закрепили заботу о природе на законодательном уровне, внеся изменения в законы, связанные с иммиграцией. Проект Palau Pledge представляет собой торжественное обещание, которое туристы давали детям Палау. Они давали клятву защищать уникальную природу и не оставлять после себя «несмываемых» следов.

Гран-при Media Lions

Tesco’s Food Love Stories. Tesco / Mediacom London

Истории любви к еде, рассказанные самыми разными людьми. Самая успешная кампания в истории Tesco — принесла ритейлеру более 200 млн долларов продаж.

Гран-при Social & Influencer Lions

Nothing Beats a Londoner. Nike / W+K London

Пилотная категория на Cannes Lions, и ее победителем стал проект «Ничто непобедит лондонца». Его триумф ранее предсказал Марк Татссел из Leo Burnett Worldwide в своем «Каннском прогнозе».

Снятый на 16-миллиметровую плёнку ролик идеально передаёт дух Лондона. Nike проводил кастинг среди 250 коренных лондонцев, включая знаменитостей. Все герои проходят тернистый путь спортсменов.

В целом жюри был важно наличие социального компонента — вовлеченности большого количества людей, которые реагировали на работу. Эти люди обеспечивали динамику проекту. Вторая составляющая — работа с субкультурами. Итого: категория не о технологиях, а о людях.