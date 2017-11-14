Настоящий путь джедая в Ирландии – главный приз совместной кампании Dirol и Disney в России

В преддверии мировой премьеры нового эпизода культовой саги «Звёздные Войны» известный бренд жевательной резинки Dirol и компания Disney в России запускают уникальную акцию для потребителей «Выиграй поездку от Dirol».

По условиям акции каждый участник, купивший две пачки жевательной резинки Dirol в супермаркетах сети «Пятерочка», получит шанс выиграть сертификаты на кинопоказ, а также побороться за главный приз – путешествие по местам съемок блокбастера «Звёздные Войны: Последние джедаи».

Победитель проведёт пять дней в знаковых местах съемок нового эпизода легендарной космической саги. Разместившись в уединенном местечке Портмаги в графстве Керри провинции Манстер, он откроет для себя Дикий Атлантический Путь и живописное Кольцо Керри. Обладатель главного приза побывает на необитаемом острове Скеллинг-Майкл и даже совершит «космическое путешествие», наблюдая за звёздами вместе с астрономом из настоящей обсерватории.

Завершится поездка в Дублине, столице Ирландии, где счастливого победителя ждет посещение магазина игрушек Build-A-Bear Workshop, а также еще один приятный подарок – сертификат номиналом в € 200, который он сможет потратить в знаменитом магазине Disney Store.

Подробная информация на сайте акции.