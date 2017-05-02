Создатели канала DaddyOFive проделали путь от счастливой семьи до антигероев





Ради просмотров и лайков видеоблогеры готовы на многое, показали недавние скандалы вокруг YouTube. Феликс Чельдберг, известный как PewDiePie, не стеснялся отпускать антисемитские шутки, а создатели проекта DaddyOFive Майк и Хизер Мартин пытались прославиться за счет детей. Правда, их семейные видео скорее напоминали фильмы ужасов, чем юмористические ролики.

Более 760 тысяч пользователей могли наблюдать, как родители «разыгрывают» собственных детей. Главной мишенью Мартинов был девятилетний Коди — взрослые ругали его, доводили до истерики, швыряли по всему дому. В конце концов против произвола выступило YouTube-сообщество. В администрацию посыпались жалобы, где видеоблогеров обвиняли в жестоком обращении с детьми.

На ситуацию обратили внимание и СМИ. Мартины отвергали все обвинения и снимали видео с призывами оградить их семью от «хейтеров». По их словам, все ролики являются постановочными, а сценарии пишут сами дети.

В интернете началась кампания по сбору средств для Коди и его сестры Эммы. Выяснилось, что их биологическая мать — Роуз Холл, однако отец детей отобрал у нее сначала сына, а потом и дочь. После огласки Мартинов лишили опеки над Коди и Эммой, а полиция начала расследование, сообщает Mashable. Создатели DaddyOFive уже удалили все видео с канала и принесли публичные извинения. «Это было шоу, плохое шоу, но все-таки шоу», — заявил Майк Мартин.