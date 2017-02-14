Журнал признал ошибкой отказ от откровенных фото



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Playboy вернет фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания. Таким образом, руководство журнала признает, что принятие в 2015 году концепции, подразумевающей полный отказ от обнаженки, оказалось ошибкой. Об этом в своем Twitter написал креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.

«Я первым готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако решение полностью отказаться от таких снимков тоже было ошибочным», - написал Хефнер младший. Об официальных причинах отказа от старой концепции не сообщается. Вслед за признанием Купера Хефнера официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").

Напомним, в 2014 году ИД Playboy Enterprises решился на серьезный шаг и отказался от обнаженки на сайте журнала. Результат был впечатляющим трафик увеличился в четыре раза (до 16 млн. уникальных посетителей в месяц), а средний возраст снизился с 47 лет до 30.

Чуть позже на волне успеха журнал принял решение и вовсе отказаться от фотографий обнаженных моделей. Смену редакционной политики объяснили желанием увеличить аудиторию издания, а также сменой приоритетов и потребностей читателей издания. Последней моделью, чьи откровенные снимки были опубликованы в журнале в декабре 2015 года, стала Памела Андерсен.

Обложка журнала март/апрель 2017