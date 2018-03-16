Интеграция платежей начнется с портала Playboy TV

Компания Playboy Enterprises объявила о планах ввести оплату за услуги в криптовалютах. Интеграция платежей начнется с портала Playboy TV, где клиенты смогут получать доступ к контенту, эксклюзивным материалам, дополненной реальности и виртуальной реальности, оплатив это криптовалютой.



Популярность альтернативных методов оплаты продолжает расти во всем мире, поэтому мы представили новые возможности цифровых платформ Playboy. Мы хотим предложить 100 миллионам наших клиентов дополнительную гибкость в способах оплаты, — говорится в сообщении компании.

PlayBoy планирует запустить криптовалютный кошелек до конца года, к оплате будут приниматься Bitcoin, Ethereum и другие валюты. Также компания объявила о возможности оплаты токенами Vice Industry Token. Эта валюта создана специально для покупки контента для взрослых с помощью криптовалют. Проект собирает деньги в рамках ICO, на первом этапе уже собрано 16 миллионов долларов.