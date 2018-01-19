Рынку мешают проникновение интернета и смарт-ТВ

Прирост абонентов платного ТВ в прошлом году составил около 1 млн абонентов. Это является худшим показателем с конца 2000-х гг., сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Telecom Daily и «ТМТ консалтинг».

Под платным телевидением аналитики подразумевают спутниковое, кабельное и интернет-ТВ (IPTV), которое предлагает абонентам расширенные пакеты телеканалов и изображение лучшего качества. По данным компаний, в 2017 г. проникновение платного ТВ по домохозяйствам в России впервые достигло 75%. Рынок перенасыщен, что и замедляет рост.

По мере развития широкополосного доступа в интернет в России все чаще телеканалы, фильмы и сериалы смотрят на смарттелевизорах через специальные приложения и через интернет, не подключаясь к телевизионным сетям. Рост аудитории интернета и смарт-ТВ замедляет рост платного телевидения. Но количество пользователей платного ТВ все равно продолжает расти из-за привычки абонента к традиционной сетке вещания, объясняют аналитики.

Ещё одной причиной замедления роста стало бесплатное цифровое эфирное телевидение, которое с середины 2000-х гг. развивает госоператор РТРС. Сейчас вещание охватывает большую часть территории России, часть зрителей, которые могли бы подключиться к платному ТВ, бесплатно смотрят в эфире более 20 телеканалов.

Эксперты напоминают о случившемся в конце 2014 г. обвале рубля, из-за которого операторы, кроме «Ростелекома», перестали строить региональные сети. А госоператор подведет итоги 2017 г. лишь в марте. Но динамика будет схожа с итогами первых девяти месяцев, ожидает его представитель. К концу сентября 2017 г. число абонентов платного ТВ «Ростелекома» превышало базу сентября 2016 г. на 5,4%, а годом ранее рост был 9,5%.