Глава кофеен написал открытое письмо, в котором поделился планом помощи беженцам

Сеть кофеен Starbucks в течение 5 лет планирует нанять на работу 10 тысяч беженцев в 75 странах мира, где компания ведет свой бизнес. О таком решении заявил глава компании Говард Шульц в открытом письме, адресованном сотрудникам, которое было опубликовано на сайте компании.

Такое заявление руководство сети кофеен сделало в ответ на иммиграционный указ Дональда Трампа – 27 января президент США подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который значительно ужесточил миграционные правила страны. В частности, на 120 дней была приостановлена программа приема беженцев, на 90 дней въезд в страну запретили жителям Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена.

В письме г-н Шульц отмечает, что под ограничения попали жители преимущественно мусульманских стран, в том числе беженцы, бегущие от войны. По его словам, руководство компании сделает все возможное для того, чтобы поддержать своих сотрудников, которые попали под иммиграционный запрет.

В частности, руководитель Starbucks рассказал о конкретных мерах, которые предпринимаются для того, чтобы «укрепить веру сотрудников по всему миру в том, что Starbucks не будет стоять молча, пока непонимание вокруг действий новой администрации США растет с каждым днем».

1. В первую очередь Говард Шульц напомнил, что компания остается сторонником американской иммиграционной программы Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) (в переводе – отложенные меры для детских достижений), которую запустил Обама в 2012 году. В рамках этой программы, Starbucks занимается трудоустройством молодых людей в штатах.

2. Starbucks продолжит нанимать на работу беженцев, которым пришлось покинуть свои страны из-за военных действий. В частности, компания пообещала в течение пяти лет трудоустроить 10 тыс беженцев в 75 странах присутствия кофеен. «Мы начнем эту работу здесь, в США, и с тех иностранных лиц, которые служили с американскими войсками в качестве переводчиков и вспомогательного персонала в странах, где наши военные нуждались в такой поддержке», - объяснил г-н Шульц.

3. Руководитель компании отметил, что несмотря на все запреты Starbucks продолжит работу в Мексике, где с 2002 года функционирует 600 кофеен в 60 городах, и где трудятся более 7 тыс мексиканцев. Кроме того в Мексике компания имеет кофейные плантации, для развития которых компания инвестирует по $2 млн.

4. В своем письме г-н Шульц выразил всеобщее беспокойство о том, что некоторые инициативы властей страны могут поставить под угрозу доступность жителей страны, в том числе и мигрантов, в медицинских программах. Для того, чтобы предотвратить ущемление прав в медицинской помощи, компания открыла доступ к медицинскому страхованию через Starbucks. Таким образом руководство кофеен обещает помочь со страховкой всем, кто потерял возможность получить медицинскую помощь из-за законодательной политики администрации страны.