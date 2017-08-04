Комитет проигнорировал соответствующее предписание ФАС



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Комитет по печати Петербурга завершил прием заявок на участие в торгах на размещение наружной рекламы, несмотря на требования Федеральной антимонопольной службы России внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приема заявок, сообщают «Ведомости».

Глава комитета Сергей Серезлеев сообщил, что завершил прием заявок на участие в конкурсе. Всего на 23 лота от участников рынка поступило 40 предложений. Рассмотрение заявок пройдет 11 августа, итоги конкурса подведут 24 августа. Стоимость лотов 985 млн рублей, 9 лотов предусмотрены для участия субъектов малого и среднего бизнеса. Обеспечение договора составляет 50% от годового размера платы по нему.

Напомним, что торги на право десятилетней аренды 9,3 тысячи рекламных конструкций были объявлены комитетом 2 июня 2017 июня. Однако из-за жалоб участников рынка петербургская антимонопольная служба предписала продлить срок приема заявок.

ФАС рассмотрела 27 жалоб на комитет и установила, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Во-первых, нарушен критерий выбора по ценовому предложению. Во-вторых, неверно установлено ограничение в конкурсной документации по критерию «Объем размещения социальной рекламы».

«Установление максимальных предельных значений по этим критериям лишает участников стимула конкурировать на торгах и предлагать более выгодные условия исполнения контракта, так как они не будут оценены организатором торгов должным образом. Такой порядок оценки заявок не позволяет выбрать наилучшее предложение», - сообщил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Остальные критерии, оцениваемые при сопоставлении заявок на участие в рассматриваемом конкурсе, также содержат, по мнению ведомства, неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок. На этом основании ФАС России признала Комитет по печати и взаимодействию со СМИ изменить способ оценки заявок в части оценки ценового предложения и доли социальной рекламы, устранить «неопределенные формулировки», а также продлить срок рассмотрения заявок.

Серезлеев заявил, что не согласен с позицией ФАС. По его словам, комитет исполнил все предписания Петербургского УФАС, в соответствии с ними несколько раз переносил торги, и последние жалобы уже признавались необоснованными. Все недостатки документации были исправлены, торги готовились несколько лет и должны быть проведены, т.к. к ним проявили большой интерес игроки рынка. Комитет подал иск в суд, который оспаривает предписание ведомства, и попросил принять обеспечительные меры и приостановить исполнение предписания на время рассмотрения иска, но суд отказал комитету.