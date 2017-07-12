Депутат местного Заксобрания просит ведомство проверить работу городского комитета по печати



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На фоне проведения торгов на право размещения наружной рекламы в Санкт-Петербурге обостряются конфликты между городским комитетом по печати и местными депутатами.

Так, лидер фракции “Справедливая Россия” в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев уже потребовал проверить работу комитета на предмет возможного нарушения закона в ходе госзакупок на размещение социальной рекламы, сообщает пресс-служба парламентария.

В запросах в комитет по госзаказу и в комитет государственного финансового контроля депутат сообщил, что социальная реклама с 2013 года размещалась в городе без проведения конкурсных процедур и заключения договоров с операторами, что является прямым нарушением закона “О рекламе”.

Кроме того, парламентарий напомнил, что по закону операторы обязаны размещать социальную рекламу в размере 5% от общего объема. А глава комитета по печати Сергей Серезлеев в публичных выступлениях утверждал, что этот показатель в Петербурге доходит до 30%. Таким образом, указывает депутат, “комитетом были нарушены нормы федерального законодательства, повлекшие за собой значительные бюджетные потери в отсутствие контроля расходования бюджетных средств”.

Сергей Серезлеев, в свою очередь, претензии депутата обоснованными не считает. "Процент вознаграждения зависит от фактических затрат, которые несет унитарное предприятие "Городской центр размещения рекламы". “В 2014 году город приступил к активной фазе демонтажа рекламных конструкций, поэтому размер вознаграждения увеличился",— пояснил “Коммерсанту” Серезлеев.

Отметим, что петербургские депутаты не впервые обращают внимание на работу петербургского комитета по печати. Ранее проверить его деятельность несколько раз требовал депутат Максим Резник.

Конфликты вокруг работы комитета возникают на фоне проведения в Петербурге торгов на право размещения наружной рекламы. Рынок наружной рекламы в Питере с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Изначально подведение итогов конкурса было запланировано на 20 июля, однако из-за жалоб участников рынка петербургская антимонопольная служба предписала комитету по печати продлить срок приема заявок.