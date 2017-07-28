Сегодня именно тот день в году, когда пиарщики могут немного оторваться от работы и подумать, зачем они пришли в эту беспощадную профессию и почему несмотря ни на что они любят своих клиентов.
Владимир Чесноков
Креативный директор
SPN Communications
Дорогой PR-специалист! Коллега! Брат! (Или, скорее всего, сестра!) Пусть следующий год будет не таким беспощадным. Пусть всё будет нативно и по любви. И конечно, побольше хайпа!
Михаил Маслов
Генеральный директор, партнер агентства Ketchum
Несмотря на то, что сегодня принимают поздравления только российские пиарщики, важно помнить, что мы работаем в глобальной индустрии. Желаю всем нам не бояться расширять границы и ломать стереотипы, оставаясь верными базовым ценностям профессии.
Глеб Сахрай
Генеральный директор агенства
PRT
Друзья и коллеги! От всей души желаю всем и каждому продолжать «держать нос по ветру» – искать, интересоваться, меняться. Так, чтобы наша профессия не оказалась бы в списке тех, кого «завтра заменят роботы».
Инна Алексеева
Генеральный директор агентства
PR Partner
Профессия пиарщика — это развитие и постоянные вызовы. Многого добивается тот, кто готов меняться сам, а потом и менять мир вокруг себя. Главное, чтобы ориентиры при этом были верными :) Желаю всем нам вдохновения, идей и движения в нужном направлении! Больше путешествий и времени на главненьких!
Ирина Шпунтова
Руководитель службы по связям с общественностью Mediascope
Любой PR-специалист использовал бы возможность и придумал бы какой-нибудь информационный повод о его компании, клиенте или бизнесе, продвижением которых он сейчас занимается. Завернул бы в красивую упаковку и подал с фанфарами в этом поздравлении. Но сегодня тот случай, когда хочется просто расслабиться и насладиться пожеланиями коллег, друзей и партнеров. С праздником вас коллеги! Новых профессиональных высот, интересных проектов и постоянного драйва!
Лидия Архангельская
PR-директор коммуникационной группы
MOVIE
Сложная, но такая воодушевляющая на преодоление трудностей, реже ненавистная, но за яркие вспышки местами, можно многое отдать, занимающая все время, что уже стала образом жизни, а не просто работой, иногда валидольная и практически незаметная – огромный айсберг, верхушку которого видят окружающие, но неизменно очень интересная – все это работа PRщика.
Хочется пожелать коллегам реже чувствовать фрустрацию от своей мультифункциональности и многозадачности и чаще – собственную важность и полезность. Мы и правда делаем большое кумулятивное дело, которое простыми количественными KPI не измерить. А также крутых проектов, которые будут драйвить вперед и дадут импульс для чего-то нового.
В честь праздника хочу выступить с законодательной инициативой (думаю, ГД поддержит), считать PRщика существом бесполым (о, это придаст нам дополнительных сил!) и запретить слово «PRщица» – оно ужасно.
Лера Старцева
Аккаунт-директор PR-студии RODNYA
День PR-специалиста с таким же успехом мог бы называться Днем сумасшедшего. Раздво-много-ение личности, стокгольмско-клиентский синдром, обсессивно-компульсивное расстройство… — и только прирожденный пиарщик все это перечисляет с довольной понимающей улыбкой и заканчивает фразой «но мне нравится». А все потому что мы упрямые оптимисты и в хорошем смысле отчаянные специалисты. С кличем nothing’s gonna stop me мы врываемся в этот вихрь и тащимся от всего происходящего. Так что желаю всем еще больше смелости и сумасшествия, ведь там где смелость и сумасшествие - там энергия и идеи, которые драйвят мир и меняют его.
Yeruslan Karonskiy
Управляющий партнер агентства Hit Digital
Коллеги, с праздником! Вам повезло прийти в чрезвычайно интересную и богатую на события профессию и, судя по ситуации на рынке, это будет ваш год. Желаю делать красиво, делать эффектно, делать с душой!
Екатерина Белоус
PR-директор группы компаний
LINKPROFIT
Коллеги, сегодня такой день, когда пиарщики вспоминают для чего они на рынке. Большинство людей, которые попадают в эту профессию, хотят быть в центре событий, хотят влиять на то, что происходит вокруг, и у многих даже получается.
Помню свое первое удивление и удовлетворение от того, что я делаю, было у меня в такси много лет назад. Водитель увидел у меня коробку с виски от клиента и сказал: «Ой, классный виски, даже Тема Лебедев ездил ради него в Шотландию и делал там обалденные фото!». И я поняла, что коммуникация нашего фотопроекта вышла за рамки целевой аудитории и нашла неожиданный отклик в сознании водителя из Киргизии.
Сегодня хочется всем коллегам пожелать, чтобы они делали именно то, за чем пришли в эту профессию, чтобы за рутинными пресс-релизами, комментариями, просьбами босса срочно снять «эту ужасную статью из Ведомостей», они почувствовали, что повлияли на отношение к бренду, компании, событиям, что-то удалось разъяснить или как минимум развлечь аудиторию, с которой работаешь.
Ольга Вяткина
PR-директор агентства
Nectarin
Вот уже 14 лет деятельность PR-специалистов признана в нашей стране на государственном уровне. И это повод для гордости! Сегодня без услуг пиарщиков сложно представить создание положительной репутации компании или бренда, товара или услуги.
Мы желаем всем PR-cпециалистам нашей страны быть востребованными и успешными, пусть ваша карьера идет вверх, а самые смелые проекты реализуются. Вы лучше других знаете, как нестандартно рассказать всем о новом продукте, как работать с журналистами и сохранять с ними хорошие отношения и как решать конфликтные ситуации. Вы знаете и многое другое, но сегодня мы хотим, чтобы все узнали о вас! С праздником, дорогие коллеги!
Инна Булычева
Руководитель проектов агентства стратегических коммуникаций PBN H+K Strategies
Сегодня самый подходящий день запустить Telegram-канал «Пиарщик», вслед за «Бывшая» и «Клиент». Контент просто польется рекой:
«Ничего срочного, просто хотела напомнить про наше интервью».
«Пишу, чтобы убедиться, что вы видели мое письмо вчера».
«Олег, простите, что назвал вас Мариной. Это всё автозамена».
Раиса Ирз
PR-директор
Progression Group
Работу PR-специалиста, порой, можно сравнить с работой в особых подразделениях МЧС: быть на связи и в полной боевой готовности 24/7/365 дней и быть готовым мгновенно включиться в происходящие события. Еще нужно быть милым и учтивым, уметь улаживать конфликты, договариваться, решать проблемы, быстро реагировать на события, придумывать, хорошо и понятно разговаривать, слушать и слышать, постоянно обмениваться новостями, болтаясь в бесконечных потоках информации.
Этому не научат ни в одном университете, PR – это врожденное, или есть или нет. Не бывает бывших PR-щиков. От себя не убежишь! Сил, терпения, вдохновения, удачных кампаний и интересных людей побольше, дорогие PRщики! Пусть берегут вас ваши заказчики.
Потому что PR, как все знают – это только по любви!
Ирина Сметанкина
Практикующий PR-консультант
В первую очередь, хочу поздравить с днём PR-специалиста себя и таких, как я! А именно людей, осознанно выбравших эту профессию, чтобы реализовать внутреннюю миссию! Тех, кто не смотря на интеллектуальную и финансовую ограниченность современных корпораций; кривую интеграцию PR в профессиональное и бизнес образование; вечно живущую политическую подоплеку даже в тех отраслях, где, казалось бы, не должно быть политики, продолжает идти по своему пути! Пути веры в Высший разум, реализации КСО-программ и личной гражданской ответственности. Желаю вам мужества, чтобы оставаться собой; сил, чтобы превозмогать глупость и терпения, чтобы дойти до финала! #ястобой
Ольга Сивкова
Директор агентства CrosDigital
Как сказано на известной всем открытке, если бы не придумали слово «Пиарщик», пиарщица Оля называлась бы «копирайтер-переводчик-водитель-кулинар-айтишник-оператор-флорист-механик-охранник-психолог-врач-дизайнер-бухгалтер». Но, к счастью, термин появился, и все встало на свои места.
С праздником, дорогие коллеги!
Владимир Ступников
Президент iMARS
Коллеги, помимо успешных проектов и внушительных бюджетов, желаю вам, чтобы все самое лучшее, что есть у вас в жизни, было, в том числе, связано и с вашей работой.
Людмила Зонхоева
Head of external communications
RCG
Хороший пиарщик на самом деле — это переводчик с языка бизнеса на язык журналистики.
PR is connecting people! Поздравляю всех причастных.
Илья Долгополов
Маркетолог агентства
Реаспект
PR-щики, коллеги, друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваш труд был по достоинству оценен, приносил пользу клиентам и компании. Желаю вам интересных проектов и свежего взгляда. Пусть эта пятница будет особенной!
Елена Фадеева
Генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, Президент КГ «Орта»
Дорогие коллеги! Поздравляю вас с днем PR-специалиста! Нам повезло работать в этой интересной профессии, которая дает возможность создавать классные проекты, делать нашу жизнь интереснее и разнообразнее, в которой нет времени для скуки и творческого застоя! Желаю вам как можно больше креатива, вдохновения, интересных проектов и успешных мероприятий! Пусть все получается ярко и успешно!
Антон Шестаков
Head of PR ADV
С каждым днем убеждаюсь, что в свое время сделал правильный выбор. Все-таки приятно быть частью индустрии, которая так динамично меняется, развивается и становится лучше. Мы жадно следим за новыми технологиями, изобретаем все новые схемы работы, стараемся приносить все более понятную пользу своим компаниям.
Роль PR в развитии компаний растет, приобретает стратегическое значение. Все реже и реже приходится отвечать на вопрос «Зачем нужен PR?». Вместо него теперь спрашивают «а что на это скажет PR?».
И знаете, это круто.
Поздравляю всех коллег с днем PR-специалиста!
Сергей Зверев
Председатель АКОС
Президент КРОС
Друзья, от имени Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС) и от себя лично хочу сердечно поздравить всех коллег с нашим профессиональным праздником – Днем PR-специалиста! Желаю НАМ успехов, профессионального роста, вдохновения, интересных проектов и удовольствия от работы! Надеюсь, что рынок PR-услуг в России будет расти и развиваться, а мы как Ассоциация будем ему в этом помогать!