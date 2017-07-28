В честь профессионального праздника Состав собрал поздравления всем PR-специалистам от коллег по цеху!

Сегодня именно тот день в году, когда пиарщики могут немного оторваться от работы и подумать, зачем они пришли в эту беспощадную профессию и почему несмотря ни на что они любят своих клиентов.



Владимир Чесноков

Креативный директор

SPN Communications



Дорогой PR-специалист! Коллега! Брат! (Или, скорее всего, сестра!) Пусть следующий год будет не таким беспощадным. Пусть всё будет нативно и по любви. И конечно, побольше хайпа! Дорогой PR-специалист! Коллега! Брат! (Или, скорее всего, сестра!) Пусть следующий год будет не таким беспощадным. Пусть всё будет нативно и по любви. И конечно, побольше хайпа!



Михаил Маслов

Генеральный директор, партнер агентства Ketchum



Несмотря на то, что сегодня принимают поздравления только российские пиарщики, важно помнить, что мы работаем в глобальной индустрии. Желаю всем нам не бояться расширять границы и ломать стереотипы, оставаясь верными базовым ценностям профессии. Несмотря на то, что сегодня принимают поздравления только российские пиарщики, важно помнить, что мы работаем в глобальной индустрии. Желаю всем нам не бояться расширять границы и ломать стереотипы, оставаясь верными базовым ценностям профессии.



Глеб Сахрай

Генеральный директор агенства

PRT



Друзья и коллеги! От всей души желаю всем и каждому продолжать «держать нос по ветру» – искать, интересоваться, меняться. Так, чтобы наша профессия не оказалась бы в списке тех, кого «завтра заменят роботы». Друзья и коллеги! От всей души желаю всем и каждому продолжать «держать нос по ветру» – искать, интересоваться, меняться. Так, чтобы наша профессия не оказалась бы в списке тех, кого «завтра заменят роботы».



Инна Алексеева

Генеральный директор агентства

PR Partner



Профессия пиарщика — это развитие и постоянные вызовы. Многого добивается тот, кто готов меняться сам, а потом и менять мир вокруг себя. Главное, чтобы ориентиры при этом были верными :) Желаю всем нам вдохновения, идей и движения в нужном направлении! Больше путешествий и времени на главненьких! Профессия пиарщика — это развитие и постоянные вызовы. Многого добивается тот, кто готов меняться сам, а потом и менять мир вокруг себя. Главное, чтобы ориентиры при этом были верными :) Желаю всем нам вдохновения, идей и движения в нужном направлении! Больше путешествий и времени на главненьких!



Ирина Шпунтова

Руководитель службы по связям с общественностью Mediascope



Любой PR-специалист использовал бы возможность и придумал бы какой-нибудь информационный повод о его компании, клиенте или бизнесе, продвижением которых он сейчас занимается. Завернул бы в красивую упаковку и подал с фанфарами в этом поздравлении. Но сегодня тот случай, когда хочется просто расслабиться и насладиться пожеланиями коллег, друзей и партнеров. С праздником вас коллеги! Новых профессиональных высот, интересных проектов и постоянного драйва! Любой PR-специалист использовал бы возможность и придумал бы какой-нибудь информационный повод о его компании, клиенте или бизнесе, продвижением которых он сейчас занимается. Завернул бы в красивую упаковку и подал с фанфарами в этом поздравлении. Но сегодня тот случай, когда хочется просто расслабиться и насладиться пожеланиями коллег, друзей и партнеров. С праздником вас коллеги! Новых профессиональных высот, интересных проектов и постоянного драйва!



Лидия Архангельская

PR-директор коммуникационной группы

MOVIE



Сложная, но такая воодушевляющая на преодоление трудностей, реже ненавистная, но за яркие вспышки местами, можно многое отдать, занимающая все время, что уже стала образом жизни, а не просто работой, иногда валидольная и практически незаметная – огромный айсберг, верхушку которого видят окружающие, но неизменно очень интересная – все это работа PRщика.



Хочется пожелать коллегам реже чувствовать фрустрацию от своей мультифункциональности и многозадачности и чаще – собственную важность и полезность. Мы и правда делаем большое кумулятивное дело, которое простыми количественными KPI не измерить. А также крутых проектов, которые будут драйвить вперед и дадут импульс для чего-то нового.



В честь праздника хочу выступить с законодательной инициативой (думаю, ГД поддержит), считать PRщика существом бесполым (о, это придаст нам дополнительных сил!) и запретить слово «PRщица» – оно ужасно. Сложная, но такая воодушевляющая на преодоление трудностей, реже ненавистная, но за яркие вспышки местами, можно многое отдать, занимающая все время, что уже стала образом жизни, а не просто работой, иногда валидольная и практически незаметная – огромный айсберг, верхушку которого видят окружающие, но неизменно очень интересная – все это работа PRщика.Хочется пожелать коллегам реже чувствовать фрустрацию от своей мультифункциональности и многозадачности и чаще – собственную важность и полезность. Мы и правда делаем большое кумулятивное дело, которое простыми количественными KPI не измерить. А также крутых проектов, которые будут драйвить вперед и дадут импульс для чего-то нового.В честь праздника хочу выступить с законодательной инициативой (думаю, ГД поддержит), считать PRщика существом бесполым (о, это придаст нам дополнительных сил!) и запретить слово «PRщица» – оно ужасно.



Лера Старцева

Аккаунт-директор PR-студии RODNYA



День PR-специалиста с таким же успехом мог бы называться Днем сумасшедшего. Раздво-много-ение личности, стокгольмско-клиентский синдром, обсессивно-компульсивное расстройство… — и только прирожденный пиарщик все это перечисляет с довольной понимающей улыбкой и заканчивает фразой «но мне нравится». А все потому что мы упрямые оптимисты и в хорошем смысле отчаянные специалисты. С кличем nothing’s gonna stop me мы врываемся в этот вихрь и тащимся от всего происходящего. Так что желаю всем еще больше смелости и сумасшествия, ведь там где смелость и сумасшествие - там энергия и идеи, которые драйвят мир и меняют его. День PR-специалиста с таким же успехом мог бы называться Днем сумасшедшего. Раздво-много-ение личности, стокгольмско-клиентский синдром, обсессивно-компульсивное расстройство… — и только прирожденный пиарщик все это перечисляет с довольной понимающей улыбкой и заканчивает фразой «но мне нравится». А все потому что мы упрямые оптимисты и в хорошем смысле отчаянные специалисты. С кличем nothing’s gonna stop me мы врываемся в этот вихрь и тащимся от всего происходящего. Так что желаю всем еще больше смелости и сумасшествия, ведь там где смелость и сумасшествие - там энергия и идеи, которые драйвят мир и меняют его.



Yeruslan Karonskiy

Управляющий партнер агентства Hit Digital



Коллеги, с праздником! Вам повезло прийти в чрезвычайно интересную и богатую на события профессию и, судя по ситуации на рынке, это будет ваш год. Желаю делать красиво, делать эффектно, делать с душой! Коллеги, с праздником! Вам повезло прийти в чрезвычайно интересную и богатую на события профессию и, судя по ситуации на рынке, это будет ваш год. Желаю делать красиво, делать эффектно, делать с душой!



Екатерина Белоус

PR-директор группы компаний

LINKPROFIT



Коллеги, сегодня такой день, когда пиарщики вспоминают для чего они на рынке. Большинство людей, которые попадают в эту профессию, хотят быть в центре событий, хотят влиять на то, что происходит вокруг, и у многих даже получается.



Помню свое первое удивление и удовлетворение от того, что я делаю, было у меня в такси много лет назад. Водитель увидел у меня коробку с виски от клиента и сказал: «Ой, классный виски, даже Тема Лебедев ездил ради него в Шотландию и делал там обалденные фото!». И я поняла, что коммуникация нашего фотопроекта вышла за рамки целевой аудитории и нашла неожиданный отклик в сознании водителя из Киргизии.



Сегодня хочется всем коллегам пожелать, чтобы они делали именно то, за чем пришли в эту профессию, чтобы за рутинными пресс-релизами, комментариями, просьбами босса срочно снять «эту ужасную статью из Ведомостей», они почувствовали, что повлияли на отношение к бренду, компании, событиям, что-то удалось разъяснить или как минимум развлечь аудиторию, с которой работаешь. Коллеги, сегодня такой день, когда пиарщики вспоминают для чего они на рынке. Большинство людей, которые попадают в эту профессию, хотят быть в центре событий, хотят влиять на то, что происходит вокруг, и у многих даже получается.Помню свое первое удивление и удовлетворение от того, что я делаю, было у меня в такси много лет назад. Водитель увидел у меня коробку с виски от клиента и сказал: «Ой, классный виски, даже Тема Лебедев ездил ради него в Шотландию и делал там обалденные фото!». И я поняла, что коммуникация нашего фотопроекта вышла за рамки целевой аудитории и нашла неожиданный отклик в сознании водителя из Киргизии.Сегодня хочется всем коллегам пожелать, чтобы они делали именно то, за чем пришли в эту профессию, чтобы за рутинными пресс-релизами, комментариями, просьбами босса срочно снять «эту ужасную статью из Ведомостей», они почувствовали, что повлияли на отношение к бренду, компании, событиям, что-то удалось разъяснить или как минимум развлечь аудиторию, с которой работаешь.



Ольга Вяткина

PR-директор агентства

Nectarin



Вот уже 14 лет деятельность PR-специалистов признана в нашей стране на государственном уровне. И это повод для гордости! Сегодня без услуг пиарщиков сложно представить создание положительной репутации компании или бренда, товара или услуги.



Мы желаем всем PR-cпециалистам нашей страны быть востребованными и успешными, пусть ваша карьера идет вверх, а самые смелые проекты реализуются. Вы лучше других знаете, как нестандартно рассказать всем о новом продукте, как работать с журналистами и сохранять с ними хорошие отношения и как решать конфликтные ситуации. Вы знаете и многое другое, но сегодня мы хотим, чтобы все узнали о вас! С праздником, дорогие коллеги! Вот уже 14 лет деятельность PR-специалистов признана в нашей стране на государственном уровне. И это повод для гордости! Сегодня без услуг пиарщиков сложно представить создание положительной репутации компании или бренда, товара или услуги.Мы желаем всем PR-cпециалистам нашей страны быть востребованными и успешными, пусть ваша карьера идет вверх, а самые смелые проекты реализуются. Вы лучше других знаете, как нестандартно рассказать всем о новом продукте, как работать с журналистами и сохранять с ними хорошие отношения и как решать конфликтные ситуации. Вы знаете и многое другое, но сегодня мы хотим, чтобы все узнали о вас! С праздником, дорогие коллеги!



Инна Булычева

Руководитель проектов агентства стратегических коммуникаций PBN H+K Strategies



Сегодня самый подходящий день запустить Telegram-канал «Пиарщик», вслед за «Бывшая» и «Клиент». Контент просто польется рекой:



«Ничего срочного, просто хотела напомнить про наше интервью».



«Пишу, чтобы убедиться, что вы видели мое письмо вчера».



«Олег, простите, что назвал вас Мариной. Это всё автозамена».

Сегодня самый подходящий день запустить Telegram-канал «Пиарщик», вслед за «Бывшая» и «Клиент». Контент просто польется рекой:«Ничего срочного, просто хотела напомнить про наше интервью».«Пишу, чтобы убедиться, что вы видели мое письмо вчера».«Олег, простите, что назвал вас Мариной. Это всё автозамена».



Раиса Ирз

PR-директор

Progression Group



Работу PR-специалиста, порой, можно сравнить с работой в особых подразделениях МЧС: быть на связи и в полной боевой готовности 24/7/365 дней и быть готовым мгновенно включиться в происходящие события. Еще нужно быть милым и учтивым, уметь улаживать конфликты, договариваться, решать проблемы, быстро реагировать на события, придумывать, хорошо и понятно разговаривать, слушать и слышать, постоянно обмениваться новостями, болтаясь в бесконечных потоках информации.



Этому не научат ни в одном университете, PR – это врожденное, или есть или нет. Не бывает бывших PR-щиков. От себя не убежишь! Сил, терпения, вдохновения, удачных кампаний и интересных людей побольше, дорогие PRщики! Пусть берегут вас ваши заказчики.



Потому что PR, как все знают – это только по любви! Работу PR-специалиста, порой, можно сравнить с работой в особых подразделениях МЧС: быть на связи и в полной боевой готовности 24/7/365 дней и быть готовым мгновенно включиться в происходящие события. Еще нужно быть милым и учтивым, уметь улаживать конфликты, договариваться, решать проблемы, быстро реагировать на события, придумывать, хорошо и понятно разговаривать, слушать и слышать, постоянно обмениваться новостями, болтаясь в бесконечных потоках информации.Этому не научат ни в одном университете, PR – это врожденное, или есть или нет. Не бывает бывших PR-щиков. От себя не убежишь! Сил, терпения, вдохновения, удачных кампаний и интересных людей побольше, дорогие PRщики! Пусть берегут вас ваши заказчики.Потому что PR, как все знают – это только по любви!



Ирина Сметанкина

Практикующий PR-консультант



В первую очередь, хочу поздравить с днём PR-специалиста себя и таких, как я! А именно людей, осознанно выбравших эту профессию, чтобы реализовать внутреннюю миссию! Тех, кто не смотря на интеллектуальную и финансовую ограниченность современных корпораций; кривую интеграцию PR в профессиональное и бизнес образование; вечно живущую политическую подоплеку даже в тех отраслях, где, казалось бы, не должно быть политики, продолжает идти по своему пути! Пути веры в Высший разум, реализации КСО-программ и личной гражданской ответственности. Желаю вам мужества, чтобы оставаться собой; сил, чтобы превозмогать глупость и терпения, чтобы дойти до финала! #ястобой В первую очередь, хочу поздравить с днём PR-специалиста себя и таких, как я! А именно людей, осознанно выбравших эту профессию, чтобы реализовать внутреннюю миссию! Тех, кто не смотря на интеллектуальную и финансовую ограниченность современных корпораций; кривую интеграцию PR в профессиональное и бизнес образование; вечно живущую политическую подоплеку даже в тех отраслях, где, казалось бы, не должно быть политики, продолжает идти по своему пути! Пути веры в Высший разум, реализации КСО-программ и личной гражданской ответственности. Желаю вам мужества, чтобы оставаться собой; сил, чтобы превозмогать глупость и терпения, чтобы дойти до финала! #ястобой



Ольга Сивкова

Директор агентства CrosDigital



Как сказано на известной всем открытке, если бы не придумали слово «Пиарщик», пиарщица Оля называлась бы «копирайтер-переводчик-водитель-кулинар-айтишник-оператор-флорист-механик-охранник-психолог-врач-дизайнер-бухгалтер». Но, к счастью, термин появился, и все встало на свои места.



С праздником, дорогие коллеги! Как сказано на известной всем открытке, если бы не придумали слово «Пиарщик», пиарщица Оля называлась бы «копирайтер-переводчик-водитель-кулинар-айтишник-оператор-флорист-механик-охранник-психолог-врач-дизайнер-бухгалтер». Но, к счастью, термин появился, и все встало на свои места.С праздником, дорогие коллеги!



Владимир Ступников

Президент iMARS



Коллеги, помимо успешных проектов и внушительных бюджетов, желаю вам, чтобы все самое лучшее, что есть у вас в жизни, было, в том числе, связано и с вашей работой. Коллеги, помимо успешных проектов и внушительных бюджетов, желаю вам, чтобы все самое лучшее, что есть у вас в жизни, было, в том числе, связано и с вашей работой.



Людмила Зонхоева

Head of external communications

RCG



Хороший пиарщик на самом деле — это переводчик с языка бизнеса на язык журналистики.



PR is connecting people! Поздравляю всех причастных. Хороший пиарщик на самом деле — это переводчик с языка бизнеса на язык журналистики.PR is connecting people! Поздравляю всех причастных.



Илья Долгополов

Маркетолог агентства

Реаспект



PR-щики, коллеги, друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваш труд был по достоинству оценен, приносил пользу клиентам и компании. Желаю вам интересных проектов и свежего взгляда. Пусть эта пятница будет особенной! PR-щики, коллеги, друзья, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, чтобы ваш труд был по достоинству оценен, приносил пользу клиентам и компании. Желаю вам интересных проектов и свежего взгляда. Пусть эта пятница будет особенной!



Елена Фадеева

Генеральный директор FleishmanHillard Vanguard, Президент КГ «Орта»



Дорогие коллеги! Поздравляю вас с днем PR-специалиста! Нам повезло работать в этой интересной профессии, которая дает возможность создавать классные проекты, делать нашу жизнь интереснее и разнообразнее, в которой нет времени для скуки и творческого застоя! Желаю вам как можно больше креатива, вдохновения, интересных проектов и успешных мероприятий! Пусть все получается ярко и успешно! Дорогие коллеги! Поздравляю вас с днем PR-специалиста! Нам повезло работать в этой интересной профессии, которая дает возможность создавать классные проекты, делать нашу жизнь интереснее и разнообразнее, в которой нет времени для скуки и творческого застоя! Желаю вам как можно больше креатива, вдохновения, интересных проектов и успешных мероприятий! Пусть все получается ярко и успешно!



Антон Шестаков

Head of PR ADV



С каждым днем убеждаюсь, что в свое время сделал правильный выбор. Все-таки приятно быть частью индустрии, которая так динамично меняется, развивается и становится лучше. Мы жадно следим за новыми технологиями, изобретаем все новые схемы работы, стараемся приносить все более понятную пользу своим компаниям.



Роль PR в развитии компаний растет, приобретает стратегическое значение. Все реже и реже приходится отвечать на вопрос «Зачем нужен PR?». Вместо него теперь спрашивают «а что на это скажет PR?».

И знаете, это круто.



Поздравляю всех коллег с днем PR-специалиста! С каждым днем убеждаюсь, что в свое время сделал правильный выбор. Все-таки приятно быть частью индустрии, которая так динамично меняется, развивается и становится лучше. Мы жадно следим за новыми технологиями, изобретаем все новые схемы работы, стараемся приносить все более понятную пользу своим компаниям.Роль PR в развитии компаний растет, приобретает стратегическое значение. Все реже и реже приходится отвечать на вопрос «Зачем нужен PR?». Вместо него теперь спрашивают «а что на это скажет PR?».И знаете, это круто.Поздравляю всех коллег с днем PR-специалиста!