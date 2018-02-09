Голосовой помощник от «Яндекса» скоро начнёт принимать заказы на доставку пиццы

«Яндекс» и сеть пиццерий «Папа Джонс» тестируют заказ доставки пиццы с помощью голосового помощника «Алиса», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Общение с «Алисой» позволит сократить время оформления заказа и привлечёт к сети внимание молодых пользователей смартфонов. Для заказа необходимо лишь назвать «Алисе» вид пиццы, количество, адрес и время доставки, после чего будет оформлен заказ.

Однако, когда именно пользователи получат возможность заказать доставку пиццы с помощью «Алисы» и какие регионы станут для проекта первыми, неизвестно.

Изданию пока не удалось сделать заказ с помощью «Алисы»:

Заказ пиццы стал первым связанным с «Алисой» проектом, в котором участвует сторонняя компания. «Яндекс» представил голосового помощника в мае 2017 года, до сих пор он работал только с сервисами интернет-компании.