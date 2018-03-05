Новый напиток объединил в своем названии лимонный ликер и музыку

Винокурня «Нарочь» приняло решение о выведении на рынок нового продукта — доступной альтернативе оригинальному итальянскому напитку «Лимончелло».

Разработкой новой торговой марки для ликера занималось агентство PG branding.

Перед агентством стояла следующая задача — разработать такой дизайн и название, который расскажет потребителю одновременно и про продукт, и про его ситуацию потребления.

Оригинальный ликер «Лимончелло» является частым ингредиентом коктейлей на вечеринках. Команда агентства решила декомпозировать вечеринку как социальное явление. Одним из неотъемлемых атрибутов вечеринок является музыка — именно этот факт лег в основу поиска идей для вербальной и визуальной составляющей продукта.

Название «Limontone» объединило эти две метафоры: лимонный ликер и музыку. В агентстве поясняют: дословный перевод названия — «звук Лимона».

При разработке дизайна были предложены как простые концепции, отражающие в большей степени основной ингредиент ликера — лимон, так и более сложные: способные в полной мере отразить название и добавить бренду немного легкости и праздника.

В итоге была выбрана более минималистичная и в некоторой степени «игривая» концепция, которую и воплотили в жизнь.

Центральным элементом дизайна стали нотный стан с расположенными в нем буквами, которые образуют название марки. А также задающий тон вечеринке скрипичный ключ с долькой лимона, которую так и хочется добавить в свежеприготовленный коктейль. Оба эти символа напрямую отражают выбранное название.

Минималистичная прозрачная этикетка и матовая бутылка визуально повышают ценность продукта и не «забивают» голову потребителей лишней информацией. Дизайн удачно решает задачу отстройки от конкурентов, так как остальные бренды на полке выглядят довольно традиционно.