Суть бренда выражена в предложении «наши возможности безграничны»

В портфель холдинга входит более 30 FMCG брендов. Десятки бизнес-юнитов компании всегда существовали как единая система, но никогда не были едиными на визуальном и ценностном уровнях.

Задача проекта: разработать корпоративный бренд для холдинга, который бы в дальнейшем коммуницировал с сотрудниками, партнерами, государством.

Для того разработать и внедрить единую систему, не вызвав отторжения, команда PG branding включила в проект исследования сотрудников и топ-менеджмента. Было проведено 50 глубинных интервью с ключевыми топ-менеджерами, а также получено около 300 анкет от прочих сотрудников.

На основании исследования была разработана бренд-платформа, миссия, видение, ценности, а также ключевая бренд-метафора.

Суть бренда выражена в предложении «наши возможности безграничны». Интервью с сотрудниками были пропитаны неподкупной амбициозностью и верой в безграничность возможностей компании, признаются в агентстве.

Работая над переходом метафоры в дизайн, мы были ограничены направлением минимализм в айдентике и должны были разработать такую графику, которая содержала бы в себе немало положительных смыслов.

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В логотипе буквы «А» и верхняя «стрелочка» построены под определенным углом в 117?, образуя вершину горы. Корпоративный синий цвет объединяет дочерние бренды, в которых так или иначе он присутствовал.

На основании утвержденного логотипа был выпущен один из самых подробных брендбуков, который разрабатывали в агентстве. Проект длился на протяжении 1,5 лет и, наконец, в 2018 году активно используется группой компаний Santa.