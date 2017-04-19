Партнеры совместно с венчурным фондом Domain Associates начнут строительство в мае



Иллюстрация Depositphotos

Госкорпорация "Роснано", созданная в 2007 году для развития нанотехнологий, совместно с крупной американской фармкомпанией Pfizer и американским венчурным фондом Domain Associates в мае этого года начнут строительство нового завода по производству лекарств в Калужской области, пишет RNS.

Как рассказал глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс, на новом заводе будет запущенное серийное производство препаратов, разработанных в технологическом центре российской фармкомпании "НоваМедика" (была основана в 2012 году фондом Domain Associates и госкорпорацией "Роснано"). «"Роснано", Domain и Pfizer вместе запустят в конце мая строительство производственной площадки, из которой мы хотим вырастить российскую большую фарму», - цитирует слова Анатолия Чубайса RNS.

Наименования конкретных препаратов, которые будут производить на новом заводе, на данный момент не раскрываются. Стоит отметить, что компания "НоваМедика" специализируется на производстве препаратов для гастроэнтерологии, офтальмологии и др. В свою очередь Pfizer - один из крупнейших производителей лекарств в мире. В его портфеле - препараты для лечения невралгии, артрита, гипертонии, рака молочной железы и др.